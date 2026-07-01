Resultados del Apoyo para Madres Trabajadoras 2026: consulta si recibirás 10 mil pesos

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Apoyo de 2500 pesos que se entregarán por 4 bimestres. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Bienestar e Inclusión Social (SEBISO) de Hidalgo publicó la primera lista de beneficiarias del Apoyo para Madres Trabajadoras, un programa que entrega hasta 10 mil pesos a mujeres trabajadoras o estudiantes con hijas e hijos pequeños.

Si realizaste tu registro en marzo, ya puedes consultar si fuiste seleccionada en: apoyos.hidalgo.gob.mx

Las mujeres aceptadas podrán acceder al apoyo económico previsto para este año, mientras que quienes no aparezcan en esta primera publicación deberán esperar las siguientes listas que emitirá la dependencia.

¿Cómo consultar los resultados del Apoyo para Madres Trabajadoras 2026?

Para saber si fuiste seleccionada en el programa, debes ingresar al portal oficial de resultados de la SEBISO y seguir estos pasos:

Entra al sitio oficial de resultados.

Escribe tu CURP en el buscador.

en el buscador. Consulta si apareces como beneficiaria.

La plataforma mostrará de inmediato el resultado correspondiente a tu registro.

¿De cuánto es el apoyo económico?

El monto del apoyo será por la cantidad de 2,500 pesos bimestrales, sumando en total hasta 10,000 pesos considerando la

disponibilidad presupuestal y financiera.

¿Quiénes pueden recibir el apoyo de 10 mil pesos?

El programa está dirigido a mujeres trabajadoras o estudiantes que tienen una hija o hijo de 0 a 5 años con 11 meses de edad y que realizaron su registro durante la convocatoria de marzo de 2026.

El apoyo económico puede alcanzar 10 mil pesos, distribuidos conforme a las reglas de operación del programa, con el objetivo de ayudar a las madres a continuar con sus actividades laborales o académicas mientras cuidan de sus hijas e hijos.

¿Qué pasa si no apareces en la primera lista?

Si tu CURP no aparece entre las beneficiarias, no significa que hayas quedado descartada de forma definitiva. La dependencia prevé publicar nuevas listas, por lo que recomienda mantenerse atenta a los anuncios oficiales sobre la disponibilidad de espacios.

Además, las autoridades recordaron que el apoyo contempla entregas económicas de 2 mil 500 pesos bimestrales, de acuerdo con los lineamientos establecidos para las beneficiarias que sean incorporadas al programa.

Por ello, las mujeres que realizaron su registro deberán seguir consultando los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social para conocer futuras actualizaciones sobre el proceso.

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