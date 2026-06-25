Bulevar Santa Catarina tendrá un carril más para acabar con cuello de botella en Pachuca

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Bulevar Santa Catarina podría sumar un carril. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El bulevar Santa Catarina, una de las principales conexiones viales entre el oriente y poniente de Pachuca, podría sumar un carril adicional como parte de un proyecto impulsado por el Gobierno de Hidalgo para mejorar la movilidad y reducir los tiempos de traslado en la capital.

La intervención se realizaría de manera paralela a los trabajos de repavimentación que actualmente se desarrollan en la zona, aunque se trataría de una obra de mayor alcance al modificar la capacidad de circulación de la vialidad.

El anuncio fue realizado por el titular de la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible (SIPDUS), Alejandro Sánchez García, quien explicó que el proyecto busca atender uno de los puntos que diariamente registra mayor carga vehicular en la ciudad.

Buscan eliminar el cuello de botella rumbo al Felipe Ángeles

De acuerdo con las autoridades estatales, la ampliación contempla la incorporación de un carril adicional en un tramo estratégico del bulevar Santa Catarina, a la altura de una empresa gasera y en las inmediaciones del Congreso de Hidalgo.

La intención es eliminar el llamado “cuello de botella” que se forma en ese punto y que provoca largas filas de vehículos, especialmente para quienes buscan incorporarse al bulevar Felipe Ángeles.

Con más espacio para la circulación, las autoridades estiman una mayor fluidez vehicular y una reducción en los tiempos de desplazamiento para miles de automovilistas que utilizan diariamente esta ruta.

Actualmente, el punto es considerado uno de los más conflictivos durante las horas de mayor afluencia debido a la concentración de vehículos provenientes de distintos sectores de la ciudad.

Obra aún se encuentra en validación técnica

Aunque el proyecto ha sido planteado como una solución para mejorar la movilidad en la zona, la SIPDUS informó que la ampliación del bulevar Santa Catarina todavía se encuentra en una fase previa a su ejecución.

Según explicó Alejandro Sánchez García, la propuesta está siendo sometida a un proceso de validación técnica, mediante el cual se determinará la viabilidad de la intervención y los alcances definitivos de la obra.

Una vez concluida esa etapa, el proyecto deberá avanzar al procedimiento de licitación correspondiente antes de que puedan iniciar los trabajos.

Descartan construcción de un segundo piso

Las autoridades estatales también descartaron que la solución para el congestionamiento vehicular contemple la construcción de un segundo piso o una estructura elevada.

En su lugar, la estrategia se centra en ampliar la superficie de rodamiento existente para optimizar el flujo vehicular y aprovechar la infraestructura ya instalada.

La propuesta forma parte de las acciones que buscan mejorar la movilidad en Pachuca, donde el crecimiento urbano y el aumento del parque vehicular han incrementado la presión sobre las principales vialidades de la ciudad.

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