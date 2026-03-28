Aseguran más de 50 mil litros de hidrocarburo en Hidalgo

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Decomisan 50 mil litros de hidrocarburo en Hidalgo. Foto: FGR.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, tras un cateo en Pachuca Hidalgo, autoridades aseguraron más de 50 mil litros de hidrocarburo y detuvieron a siete personas en un inmueble ubicado en el municipio de Emiliano Zapata, derivado de una investigación por posesión ilegal de combustible.

Aseguran más de 50 mil litros de hidrocarburo en Pachuca, Hidalgo

De acuerdo con la FGR, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Hidalgo, un juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio otorgó la orden para ejecutar el cateo en el predio señalado.

El agente del Ministerio Público Federal inició la carpeta de investigación tras una denuncia anónima recibida por elementos de la Policía Federal Ministerial, en la que se reportó el almacenamiento de gas presuntamente robado. En el sitio también se observaba el ingreso de pipas sin rotular y se percibía olor a hidrocarburo.

En el lugar se aseguró:

Aproximadamente 30 mil litros de gas natural

Un semirremolque tipo pipa con alrededor de 22 mil litros de hidrocarburo

Diversos contenedores para almacenamiento de combustible

Vehículos asegurados y detenidos tras cateo en Hidalgo

Como parte del operativo, las autoridades federales aseguraron los siguientes vehículos:

11 semirremolques

2 remolques

4 tractocamiones

1 dolly

Además, en el sitio fueron detenidas siete personas, cuya situación jurídica será determinada por las autoridades competentes.

Operativo coordinado en Pachuca, Hidalgo

El cateo se realizó con el apoyo de instituciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional.

La FGR señaló que las personas detenidas se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial correspondiente.

La dependencia federal indicó que estas acciones forman parte de las labores de investigación y persecución de delitos en materia federal.

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