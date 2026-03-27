Video indigna: madres alientan pelea afuera de escuela en Hidalgo

| 11:57 | Lidia Rivera | Uno TV
Captan pelea entre alumnas afuera de secundaria en Hidalgo.
Captan pelea entre alumnas de secundaria en Hidalgo. Foto: Getty Images/ilustrativa

Un video difundido en redes sociales generó indignación luego de mostrar una pelea entre estudiantes afuera de una secundaria en Tizayuca, Hidalgo, la cual ocurrió frente a varios padres de familia que no intervinieron para detenerla.

Los hechos ocurrieron afuera de la escuela secundaria “Raúl Guerrero Guerrero”, ubicada en la colonia Paseos del Pedregal, a la hora de la salida.

Advertencia; el siguiente video contiene imágenes de violencia. Se recomienda discreción:

Video muestra pelea entre alumnas mientras adultos las animan

En la grabación, difundida en redes sociales como en la cuenta de X identificada como El Vigía de Hidalgo, se observa cómo dos estudiantes se golpean en plena vía pública, mientras varios adultos, entre ellos madres y padres de familia, permanecen alrededor sin intervenir.

Lo que más generó reacciones en redes sociales fue que, en lugar de detener la pelea, algunos adultos alentaban a las estudiantes a continuar mientras otras personas intentaban acercarse para separarlas.

También se puede ver que varias mujeres rodeaban a las adolescentes mientras se golpeaban, lo que impidió que otras personas intervinieran para detener la riña.

La pelea ocurrió a la hora de la salida escolar

De acuerdo con la información difundida junto con el video, la pelea ocurrió justo a la hora de la salida de la secundaria, cuando varios padres de familia se encontraban en el lugar esperando a los estudiantes.

Hasta el momento, se desconocen los motivos que originaron la pelea entre las alumnas, pero se especula que habrían sido alentadas a resolver el conflicto a golpes.

La riña terminó cuando algunos hombres intervinieron para separar a las estudiantes.

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