Video indigna: madres alientan pelea afuera de escuela en Hidalgo
Un video difundido en redes sociales generó indignación luego de mostrar una pelea entre estudiantes afuera de una secundaria en Tizayuca, Hidalgo, la cual ocurrió frente a varios padres de familia que no intervinieron para detenerla.
Los hechos ocurrieron afuera de la escuela secundaria “Raúl Guerrero Guerrero”, ubicada en la colonia Paseos del Pedregal, a la hora de la salida.
Advertencia; el siguiente video contiene imágenes de violencia. Se recomienda discreción:
Video muestra pelea entre alumnas mientras adultos las animan
En la grabación, difundida en redes sociales como en la cuenta de X identificada como El Vigía de Hidalgo, se observa cómo dos estudiantes se golpean en plena vía pública, mientras varios adultos, entre ellos madres y padres de familia, permanecen alrededor sin intervenir.
Lo que más generó reacciones en redes sociales fue que, en lugar de detener la pelea, algunos adultos alentaban a las estudiantes a continuar mientras otras personas intentaban acercarse para separarlas.
También se puede ver que varias mujeres rodeaban a las adolescentes mientras se golpeaban, lo que impidió que otras personas intervinieran para detener la riña.
La pelea ocurrió a la hora de la salida escolar
De acuerdo con la información difundida junto con el video, la pelea ocurrió justo a la hora de la salida de la secundaria, cuando varios padres de familia se encontraban en el lugar esperando a los estudiantes.
Hasta el momento, se desconocen los motivos que originaron la pelea entre las alumnas, pero se especula que habrían sido alentadas a resolver el conflicto a golpes.
La riña terminó cuando algunos hombres intervinieron para separar a las estudiantes.
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