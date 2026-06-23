Tres presas de Hidalgo alcanzan nivel máximo de almacenamiento de agua
Tres presas de Hidalgo están por encima de su nivel de almacenamiento de agua. Las autoridades han realizado labores de desfogue para reducir su saturación.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de su dirección en Hidalgo, informó el pasado 22 de junio que realizaban un desfogue controlado de hasta 20 metros cúbicos por segundo en la Presa Requena, en dirección al Río Tula.
Y es que, destacó que las presas administradas por ellos en el Valle de México tenían un almacenamiento conjunto de 100.3% de agua.
Tan solo la presa Requena estaba al 108.1% de su capacidad hasta ese día; para este martes 23 de junio, bajó a 103% con las labores de desfogue.
Nivel de almacenamiento de agua en presas de Hidalgo
Valle de México
- Requena: 103% de almacenamiento
- Endhó: 102.6%
- Taxhimay: 100.1%
- Rojo Gómez: 91.3%
- Vicente Aguirre: 82.6%
Golfo Norte
- La Esperanza: 100%
- Zimapán: 81.6%
Clima en México para este 23 de junio
El aumento del nivel de almacenamiento de agua en las presas de Hidalgo está relacionado con las lluvias de la región, en un contexto donde ya inició la temporada de huracanes en todo México.
Para este martes, Conagua prevé chubascos y lluvias fuertes en distintas partes del país por un canal de baja presión que causará una inestabilidad atmosférica, por el ingreso de aire húmedo y por la onda tropical 9.
Intervalos de chubascos
- Baja California Sur
- Chihuahua
- Durango
- Guanajuato
- Tamaulipas
- Tlaxcala
- Sonora
- Sinaloa
Lluvias intensas
- Guerrero
- Oaxaca
- Veracruz
Lluvias fuertes
- Ciudad de México
- Chiapas
- Estado de México
- Morelos
- Nayarit
- Querétaro
- San Luis Potosí
- Tabasco
Muy fuertes
- Colima
- Hidalgo
- Jalisco
- Michoacán
- Puebla
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