Pipa cae de puente y explota en la México-Tuxpan; imágenes del fuego

Explosión de pipa provoca cierre total en la México-Tuxpan.Foto:Cuartoscuro/Archivo

La caída y explosión de una pipa que transportaba hidrocarburo provocó la muerte de su conductor y el cierre total de la autopista México-Tuxpan, a la altura del municipio de Tulancingo, Hidalgo, durante la madrugada de este jueves.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió alrededor de las 02:00 horas, cuando una pipa de doble remolque salió del camino y cayó desde un puente hacia un barranco, a la altura del kilómetro 109, cerca de la caseta de San Alejo, lo que derivó en una fuerte explosión que fue visible a varios kilómetros de distancia.

En videos compartidos en redes sociales, como en la cuenta de X, Salem The Cat, se compartieron grabaciones tras la caída de la pipa, donde se pueden ver las impresionantes llamas elevarse muchos metros, desde el sitio donde cayó la pipa y hasta rebasar el puente del que cayó, mientras los habitantes corren para alejarse del impresionante fuego.

Explosión moviliza a cuerpos de emergencia

Tras el impacto, la unidad estalló en llamas, generando un incendio de gran magnitud que obligó a la movilización de bomberos, Protección Civil, Guardia Nacional y servicios médicos, quienes trabajaron durante varias horas para sofocar el fuego, enfriar la zona y asegurar el área.

En el lugar se confirmó que el conductor perdió la vida, sin que hasta el momento se haya dado a conocer su identidad y no se han dado a conocer más personas lesionadas.

Cierran autopista y evacuan a pobladores

Debido al riesgo por la presencia de material inflamable, la autopista México-Tuxpan fue cerrada totalmente en ambos sentidos, mientras se realizaban las labores de control del siniestro y retiro de restos de la unidad.

Asimismo, habitantes de comunidades cercanas salieron de manera preventiva de sus domicilios ante el temor de una posible propagación del incendio, mientras los equipos de emergencia continuaban con las maniobras de mitigación.

Investigarán causas del accidente

Aunque la causa del accidente no ha sido confirmada, no se descarta que el operador pudo haberse quedado dormido, lo que habría provocado que la unidad se saliera del camino y cayera al vacío, desde una altura estimada de más de 60 metros.

Las investigaciones continúan para determinar las causas exactas del siniestro y deslindar responsabilidades.

