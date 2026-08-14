Localizan en Hidalgo presunto centro de almacenamiento ilegal de combustible y decomisan casi 10 mil litros

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Se encontraron 10 mil litros de combustible en Tepeapulco. Foto: SSP Hidalgo

Un presunto centro de almacenamiento ilegal de combustible fue localizado en el municipio de Tepeapulco, Hidalgo, donde autoridades aseguraron 9 mil 700 litros de hidrocarburo, vehículos, droga y equipo utilizado para el manejo de combustible.

El operativo se realizó en un predio de la colonia Los Reyes, tras una orden de cateo cumplimentada por corporaciones federales y estatales.

Hallan huachicol, contenedores y una cisterna enterrada

Durante la intervención fueron asegurados 145 contenedores de distintas capacidades que almacenaban un total de 9 mil 700 litros de combustible.

Además, las autoridades localizaron 35 metros de manguera de alta presión, una bomba de extracción y una cisterna subterránea con capacidad para 20 mil litros, la cual se encontraba vacía al momento del cateo.

Foto: SSP hidalgo

También aseguraron vehículos y droga

En el lugar fueron encontrados seis vehículos, entre ellos motocicletas, camionetas y un tractocamión.

De acuerdo con los primeros reportes, dos de las unidades contaban con reporte de robo vigente.

Las autoridades también aseguraron 140 dosis de presunta marihuana y 33 dosis de una sustancia con características similares al cristal.

Predio quedó bajo resguardo de autoridades de Hidalgo

Tras el operativo, el inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades mientras continúan las investigaciones para determinar quiénes operaban el lugar y cuál era el destino del combustible almacenado.

El hidrocarburo, los vehículos y los demás objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que integrará la carpeta de investigación correspondiente.

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