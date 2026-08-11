Video: sujeto somete y tira al piso a mujer para robarla en Hidalgo; huye tras un chiflido

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Un sujeto tiró al piso a una mujer para robarla. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Un sujeto presuntamente intentó robar a una mujer en calles de la colonia 11 de Julio, en Mineral de la Reforma, Hidalgo, y para despojarla de sus pertenencias la sometió por la fuerza y la tiró al piso. El momento quedó registrado en video y muestra cómo el presunto delincuente huyó después de que una persona lanzó un chiflido ante los gritos de auxilio de la víctima para asustarlo.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran la agresión ocurrida mientras la mujer caminaba por la vía pública. El individuo se acercó y la interceptó para posteriormente sujetarla y derribarla.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes de violencia. Se recomienda discreción:

Cámaras de video captan el momento en el que una mujer fue agredida por un sujeto, donde se ve como la ataca y al parecer le quita sus pertenencias, los hechos ocurrieron en la colonia 11 de Julio, Mineral de la Reforma, así las cosas en Hidalgo. 🚨🆘⚠️👮‍♀️😱😨🫠🥹😰😢😡😖 pic.twitter.com/9BUwoCiljk — Airosa Pachuca (@thepost463) August 10, 2026

Sujeto tira al piso a mujer durante presunto asalto

En la grabación difundida en redes como en la cuenta de X, Airosa Pachuca, se observa cómo el presunto ladrón aborda a la mujer mientras ella se desplaza por una calle de la colonia 11 de Julio.

El sujeto utiliza la fuerza para someterla y consigue llevarla al suelo. Una vez que la víctima permanece tirada, el hombre intenta despojarla de sus pertenencias.

Sin embargo, los gritos de la mujer son perceptibles durante el momento de la agresión y alertan a una persona que se encontraba en las inmediaciones.

El ataque ocurre en cuestión de segundos y deja a la mujer en el piso mientras el individuo intenta continuar con el robo.

Un chiflido hace huir al presunto ladrón

Cuando la víctima grita, una persona que se encontraba cerca emite un chiflido, aparentemente con la intención de advertir que el sujeto había sido detectado.

La reacción provoca que el presunto delincuente interrumpa el ataque, pero termina de cerciorarse que la mujer ya no tiene nada y luego se retira rápidamente del lugar. En las imágenes se aprecia cómo el hombre se aleja después de escuchar el silbido.

El video no permite establecer si el sujeto logró llevarse alguna pertenencia de la mujer antes de escapar. Tampoco se cuenta, hasta el momento, con información sobre alguna detención relacionada con estos hechos.

Video muestra agresión contra mujer en Mineral de la Reforma

El material difundido en redes sociales ha generado reacciones debido a la forma en que el sujeto sometió y tiró al piso a la mujer durante el presunto asalto.

Los hechos habrían ocurrido en la colonia 11 de Julio, en Mineral de la Reforma, aunque la información disponible no precisa la fecha ni la hora exactas de la agresión.

La grabación permite observar la secuencia del ataque y la intervención indirecta de una persona que, mediante un chiflido, consiguió que el presunto responsable se retirara.

Hasta ahora no se ha informado oficialmente sobre la identidad del sujeto ni sobre su posible captura. Tampoco se han dado a conocer detalles sobre el estado físico de la víctima después de la agresión.

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