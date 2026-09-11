Capturan a 5 personas y aseguran armas y drogas en Ajacuba, Hidalgo

GENERANDO AUDIO...

Detenidos en Ajacuba. Foto: PGJEH

Este jueves 10 de septiembre, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) detuvo a cinco personas durante un cateo realizado en un inmueble de San Nicolás Tecomatlán, Ajacuba, Hidalgo, donde también fueron aseguradas diversas dosis de narcóticos y 10 armas de fuego.

La PGJEH informó que el operativo derivó de una denuncia por la presunta comercialización de estupefacientes en ese inmueble.

Derivado de un cateo realizado por la AIC en Ajacuba, la #PGJEH detiene a cinco personas por narcomenudeo y posesión de armas. https://t.co/27v79G54ro pic.twitter.com/tYyddQBiwo — Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (@PGJE_Hidalgo) September 11, 2026

Aseguran metanfetamina, marihuana y armas

Agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaron la diligencia y localizaron diversas dosis de narcóticos, entre ellos:

Metanfetamina

Hierba seca con características de marihuana

Material sólido de color blanco.

Durante el cateo también fueron aseguradas dos armas de fuego cortas y ocho armas de fuego largas.

Armas y droga incautada. Foto: PGJEH

Cinco detenidos tras los hechos

Asimismo, las autoridades detuvieron a tres hombres, identificados con las iniciales:

L. A. G. S.

A. Á. S.

A. M. O.

Así como a dos mujeres, identificadas como L. A. P. V. y P. J. P. Z.

Las cinco personas y los indicios encontrados durante el operativo quedaron a disposición de la autoridad ministerial, misma que continuará con las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.

Por último, la PGJEH señaló que mantendrá las acciones de investigación para combatir el narcomenudeo y la posesión y utilización ilícita de armas de fuego en Hidalgo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.