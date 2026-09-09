“Si me lo robé, es para ustedes”: alcalde de Hidalgo trata de explicar crédito de 7 mdp

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Alcalde de Nicolás Flores genera polémica. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

“Si me lo robé, es para ustedes“, declaró Nicolás González Elizalde, presidente municipal de Nicolás Flores, Hidalgo, al intentar explicar, durante su Segundo Informe de Gobierno, el destino de un crédito por 7 millones de pesos contratado por el Ayuntamiento.

La frase generó polémica y comenzó a circular en redes sociales. Durante su intervención, el edil negó haberse apropiado de recursos públicos y sostuvo que el financiamiento fue destinado a beneficio de la población, al tiempo que rechazó haber obtenido algún beneficio personal.

‼️DEL: SI ROBÉ, PERO POQUITO, AL: SI ME LO ROBÉ FUE, PARA DÁRSELO A USTEDES‼️



Al más puro estilo de Layin.



El alcalde de Nicolás Flores, Nicolás González Elizalde, generó polémica durante su segundo informe de labores, al declarar “No me he robado ningún peso; si me lo robé,… pic.twitter.com/hvJvYow952 — Vigía Hidalgo (@VigiaHidalgo) September 8, 2026

El momento quedó registrado en video y fue difundido en redes sociales, entre ellas la cuenta de X de Vigía Hidalgo, donde la intervención del presidente municipal provocó diversas reacciones.

¿Por qué dijo eso el alcalde Nicolás González Elizalde?

Nicolás González Elizalde hizo referencia al señalamiento sobre el manejo de los recursos y pronunció una frase que se convirtió en el centro de la controversia:

“No me he robado ningún peso, al contrario, si lo robé, fue para dárselos a ustedes, esa es mi verdad y esa es la verdad con la que me quedo”. Nicolás González Elizalde, presidente municipal de Nicolás Flores

La expresión fue pronunciada mientras el alcalde hablaba sobre el financiamiento obtenido por el Gobierno municipal y la forma en que, según explicó, fueron utilizados los recursos durante su gestión.

La frase generó reacciones entre las personas que se encontraban en el acto y posteriormente comenzó a ser retomada en redes sociales hasta que se hizo viral. La polémica se concentró en la utilización de los términos “si lo robé” dentro de una explicación relacionada con recursos públicos.

Crédito municipal y rendición de cuentas

Los créditos contratados por Gobiernos municipales forman parte de las finanzas públicas y su ejercicio debe sujetarse a las disposiciones legales correspondientes. El destino de esos recursos puede ser revisado mediante los mecanismos de fiscalización establecidos para los Gobiernos locales.

En este caso, la declaración del alcalde de Nicolás Flores generó cuestionamientos en redes sociales, pero la existencia de una polémica pública no determina por sí misma que haya ocurrido un acto ilegal.

Por ahora, el dato central es que el Gobierno municipal habló de un financiamiento por 7 millones de pesos y que su presidente aseguró que esos recursos fueron destinados a obras y acciones para la población.

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