¡A lo Juan Escutia! Lanzan a menor en representación de los Niños Héroes

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Representación de Juan Escutia a otro nivel. Foto: Gobierno de Ameca.

Una representación de los Niños Héroes en Ameca, Jalisco, llamó la atención en redes sociales, luego de que los participantes recrearan la caída de Juan Escutia desde el Castillo de Chapultepec como parte de la escenografía.

En el video se observa a un menor caracterizado como cadete aparecer en uno de los balcones, con la bandera mexicana alrededor del cuerpo. Segundos después, el niño realiza una caída, mientras, en la parte inferior, personas de Protección Civil de Ameca sostienen una superficie para recibirlo.

🚨 #JALISCO | “Como Juan Escutia”: Un niño fue lanzado desde un balcón durante una representación de Juan Escutia en Ameca, Jalisco.



La representación, al parecer realizada por el Colegio Niños Héroes de Ameca en la Presidencia Municipal, recreó el episodio de Juan Escutia… pic.twitter.com/7W5Q7DEBGu — Israel Orozco (@IsraelOroozco) September 15, 2026

Así fue la representación de Juan Escutia en Ameca

De acuerdo con el Gobierno de Ameca, la representación de la Toma del Castillo de Chapultepec fue encabezada por alumnas y alumnos del Colegio Niños Héroes de Ameca, Jalisco.

A través de sus redes sociales, el Gobierno municipal compartió:

“Como cada año, alumnas y alumnos del Colegio Niños Héroes realizaron en la Plaza Principal la representación de la Toma del Castillo de Chapultepec, evocando la valentía y el amor por México que marcaron este episodio de nuestra historia.”

La escena que recreó la caída de Juan Escutia fue la que más llamó la atención entre los usuarios de redes sociales.

Foto: Gobierno de Ameca.

Video genera reacciones entre internautas

El video comenzó a circular en redes sociales y generó comentarios sobre la forma en que fue realizada la representación.

Algunos usuarios señalaron lo llamativo de la maniobra, mientras que otros reaccionaron con humor mencionando que México una vez más le había ganado a la IA.

Foto: Gobierno de Ameca.

La escena se convirtió así en uno de los momentos más comentados de la representación escolar de los Niños Héroes en Ameca.