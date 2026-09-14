Despliegan operativo en Zapopan tras captura del “Canguro”, operador clave de los Beltrán Leyva

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Detención del “Canguro” en Zapopan. Foto: Omar Hernández

Fuerzas de seguridad mantienen la alerta en Jalisco ante una posible respuesta del crimen organizado tras la captura de Ángel Guerrero Carrillo, alias “Canguro”, señalado como coordinador logístico internacional de una de las facciones del Cártel de los Beltrán Leyva, bajo las órdenes directas de Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”.

Así detuvieron al “Canguro” en Zapopan

Según el informe, Guerrero Carrillo es señalado como coordinador del traslado, abastecimiento y comercialización de fentanilo y metanfetaminas en el noroeste de los Estados Unidos, principalmente en ciudades como Seattle, Tacoma y Washington City.

Trabajos de inteligencia naval entre México y Estados Unidos ubicaron al “Canguro” en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Las fuerzas federales interceptaron a Guerrero Carrillo en el municipio de Zapopan. Durante el aseguramiento, los efectivos decomisaron un revólver Smith & Wesson calibre .38 Super con seis cartuchos útiles, 50 dosis de metanfetamina, 15 pastillas de fentanilo, 4 mil 900 pesos en efectivo y un teléfono celular Samsung A15.

Refuerzan seguridad tras detención del “Canguro” en Zapopan

Tras dar con su paradero, la Secretaría de Marina (Semar), junto a la Fiscalía General de la República (FGR), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), desplegaron un operativo estratégico en Jalisco.

Las corporaciones de seguridad activaron los protocolos de vigilancia especial y reforzamiento de patrullajes en la Zona Metropolitana de Guadalajara ante el riesgo de reacciones violentas por parte de las células delictivas.

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