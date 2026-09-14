Tren ligero de Guadalajara operará más tarde por fiestas patrias

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Tren Ligero extenderá su servicio por el grito en Guadalajara Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de Jalisco prepara un operativo especial de movilidad con motivo del Grito de Independencia en el centro de Guadalajara, por lo que la Secretaría de Transporte (Setran) y Siteur modificarán la operación habitual del transporte público durante la tarde y noche del martes 15 de septiembre.

¿Hasta qué hora pasará el Tren Ligero en Guadalajara?

Como parte del operativo, el Tren Ligero extenderá su horario de servicio en las Líneas 1, 2 y 3, que operarán hasta la 1:00 de la madrugada del miércoles 16 de septiembre.

Las unidades articuladas de Mi Macro Calzada también ampliarán su horario, con el objetivo de ofrecer alternativas de transporte para las personas que acudan a los festejos.

Las autoridades estatales prevén reforzar la frecuencia de paso durante los periodos de mayor afluencia para mantener el flujo de pasajeros hacia distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara.

Este 15 de septiembre tendremos horario extendido en #MiTren para acompañar tus traslados durante la celebración.



Las Líneas 1, 2 y 3 ampliarán su servicio hasta la 1:00 a. m. del 16 de septiembre.



Toma en cuenta este ajuste de horario y planea con anticipación tus viajes. pic.twitter.com/9dKDammBpD — Siteur Jalisco (@SITEURJAL) September 10, 2026

¿Qué estaciones del Tren Ligero estarán cerradas?

Aunque el servicio tendrá un horario extendido, algunas estaciones permanecerán cerradas debido al operativo de seguridad.

La estación Plaza Universidad, de la Línea 2, y Guadalajara Centro, de la Línea 3, permanecerán cerradas hasta que concluya el evento.

Por esta razón, los trenes de ambas líneas no realizarán parada en dichas estaciones durante el periodo establecido por las autoridades.

Estas rutas de camiones tendrán modificaciones

El operativo de movilidad también contempla cambios en algunas rutas de transporte público que circulan por las zonas donde habrá afectaciones viales.

Entre las rutas señaladas se encuentran la 22 Vía 02 López Mateos y la 03 alimentadora de Siteur.

Las autoridades recomiendan a los usuarios consultar los canales oficiales de la Secretaría de Transporte de Jalisco para conocer los mapas y recorridos que tendrán modificaciones durante los festejos.

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