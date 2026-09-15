Se desprende remolque de un tráiler en la autopista Zapotlanejo y aplasta a vehículo que lo seguía

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Remolque aplasta automóvil en Zapotlanejo. Foto: Omar Hernández.

Un accidente vehicular múltiple se registró este martes 15 de septiembre sobre la autopista a Zapotlanejo, a la altura del municipio de Tonalá, ubicado en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

Remolque aplasta un automóvil en la autopista de Zapotlanejo

Una falla mecánica originó que la segunda caja de remolque de un tractocamión que transportaba cerveza se desprendiera y fuera a impactar directamente a un vehículo compacto que lo seguía a corta distancia.

“El desprendimiento del segundo remolque de un vehículo tráiler, el cual llevaba carga misceláneatiene desprendimiento por falla mecánica en su sistema de tirón y este se proyecta bajo el vehículo quedando bajo la caja del remolque y obviamente sobre la carga del vehículo mencionado”, explicó Óscar Barragán de Protección Civil de Tonalá.

Un muerto por este accidente

Producto del accidente, el conductor del vehículo compacto quedó prensado y falleció en el lugar, mientras que otras dos personas fueron auxiliadas por los cuerpos de emergencia, derivado del percance.

“Al momento tenemos reportadas dos personas lesionadas leves, una trasladada al Hospitalito por servicios médicos de Tonalá, y en el sitio permanece el cuerpo de lo que parece ser un masculino entre los fierros retorcidos del vehículo en el que iba a bordo”, agregó el funcionario.

Debido a este accidente, la circulación de esta importante carretera que comunica a la capital de Jalisco con el centro del país quedó detenida, originando un estancamiento de varios kilómetros de los vehículos varados.

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