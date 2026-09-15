Cierran 20 cuadras del centro de Guadalajara por el Grito, alternativas viales
Los cierres viales en el Centro de Guadalajara con motivo del Grito de Independencia comenzarán a las 10:00 horas de este martes 15 de septiembre y abarcarán alrededor de 20 cuadras, informó la Policía Vial de Jalisco.
¿Qué calles tendrán cierres por el Grito en Guadalajara?
El polígono de restricciones contempla las siguientes vialidades.
Eje poniente-oriente
- Calle Independencia: de Donato Guerra a calzada Independencia
- Avenida Hidalgo: de Contreras Medellín a calzada Independencia
- José María Morelos: de Jesús González Ortega/Donato Guerra a Degollado
- Pedro Moreno: de Ocampo a Degollado
- Avenida Juárez: de Ocampo a Degollado
Eje norte-sur
- Jesús González Ortega/Donato Guerra: de Independencia a José María Morelos
- Ocampo: de Independencia a avenida Juárez
- Santa Mónica/Galeana: de Independencia a avenida Juárez
- Pedro Loza/Colón: de Independencia a avenida Juárez
- Paseo Alcalde: de Independencia a avenida Juárez
- Belén/Degollado: de Independencia a avenida Juárez
- Venustiano Carranza: de Independencia a avenida
- Humboldt: de Independencia a avenida Hidalgo
- Calpulalpan: de Independencia a avenida Hidalgo
- Aguafría: de Independencia a avenida Hidalgo
Además, se instalarán filtros policiales para peatones dentro de la zona delimitada y en varios cruces de López Cotilla y la calzada Independencia.
¿A qué hora comienza el Grito de Independencia en Guadalajara?
Las actividades en el Centro de Guadalajara comenzarán a partir de las 17:00 horas, con presentaciones de Los Tropicales, Mariachi Voz de Mi Tierra, Sonora Vainilla y los Hermanos Barba.
La ceremonia del Grito de Independencia, encabezada por el gobernador Pablo Lemus, está programada para las 21:00 horas.
Después de los fuegos artificiales se presentará Grupo Frontera.
¿Hasta qué hora funcionará el Tren Ligero el 15 de septiembre?
Para facilitar el traslado de las personas que acudan a las celebraciones, las unidades de las Líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero, así como los vehículos articulados del Macrobús, extenderán su horario de operación hasta la 1:00 horas del miércoles 16 de septiembre.
Las estaciones Plaza Universidad, de la Línea 2, y Guadalajara Centro, de la Línea 3, dejarán de permitir el ascenso y descenso de pasajeros durante los momentos previos y cercanos a la ceremonia del Grito.
¿Qué calles tendrán cierres el 16 de septiembre?
Para el miércoles 16 de septiembre también se contemplan restricciones viales debido al desfile cívico-militar.
El desfile tendrá como punto de partida el Parque de la Revolución, conocido como Parque Rojo, y concluirá en la zona de la emblemática fuente.
Por ello, tanto el 15 como el 16 de septiembre se recomienda considerar los horarios de los cierres y utilizar el transporte público para facilitar los traslados durante las actividades de las Fiestas Patrias en Guadalajara.
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