Cierran 20 cuadras del centro de Guadalajara por el Grito, alternativas viales

| 10:50 | Fabián Millares | Uno TV
Cierres viales en Guadalajara por el Grito
Cierres viales en Guadalajara por el Grito. Foto: Cuartoscuro

Los cierres viales en el Centro de Guadalajara con motivo del Grito de Independencia comenzarán a las 10:00 horas de este martes 15 de septiembre y abarcarán alrededor de 20 cuadras, informó la Policía Vial de Jalisco.

¿Qué calles tendrán cierres por el Grito en Guadalajara?

El polígono de restricciones contempla las siguientes vialidades.

Eje poniente-oriente

  • Calle Independencia: de Donato Guerra a calzada Independencia
  • Avenida Hidalgo: de Contreras Medellín a calzada Independencia
  • José María Morelos: de Jesús González Ortega/Donato Guerra a Degollado
  • Pedro Moreno: de Ocampo a Degollado
  • Avenida Juárez: de Ocampo a Degollado

Eje norte-sur

  • Jesús González Ortega/Donato Guerra: de Independencia a José María Morelos
  • Ocampo: de Independencia a avenida Juárez
  • Santa Mónica/Galeana: de Independencia a avenida Juárez
  • Pedro Loza/Colón: de Independencia a avenida Juárez
  • Paseo Alcalde: de Independencia a avenida Juárez
  • Belén/Degollado: de Independencia a avenida Juárez
  • Venustiano Carranza: de Independencia a avenida
  • Humboldt: de Independencia a avenida Hidalgo
  • Calpulalpan: de Independencia a avenida Hidalgo
  • Aguafría: de Independencia a avenida Hidalgo

Además, se instalarán filtros policiales para peatones dentro de la zona delimitada y en varios cruces de López Cotilla y la calzada Independencia.

¿A qué hora comienza el Grito de Independencia en Guadalajara?

Las actividades en el Centro de Guadalajara comenzarán a partir de las 17:00 horas, con presentaciones de Los Tropicales, Mariachi Voz de Mi Tierra, Sonora Vainilla y los Hermanos Barba.

La ceremonia del Grito de Independencia, encabezada por el gobernador Pablo Lemus, está programada para las 21:00 horas.

Después de los fuegos artificiales se presentará Grupo Frontera.

¿Hasta qué hora funcionará el Tren Ligero el 15 de septiembre?

Para facilitar el traslado de las personas que acudan a las celebraciones, las unidades de las Líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero, así como los vehículos articulados del Macrobús, extenderán su horario de operación hasta la 1:00 horas del miércoles 16 de septiembre.

Las estaciones Plaza Universidad, de la Línea 2, y Guadalajara Centro, de la Línea 3, dejarán de permitir el ascenso y descenso de pasajeros durante los momentos previos y cercanos a la ceremonia del Grito.

¿Qué calles tendrán cierres el 16 de septiembre?

Para el miércoles 16 de septiembre también se contemplan restricciones viales debido al desfile cívico-militar.

El desfile tendrá como punto de partida el Parque de la Revolución, conocido como Parque Rojo, y concluirá en la zona de la emblemática fuente.

Por ello, tanto el 15 como el 16 de septiembre se recomienda considerar los horarios de los cierres y utilizar el transporte público para facilitar los traslados durante las actividades de las Fiestas Patrias en Guadalajara.

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