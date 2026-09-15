Cierran 20 cuadras del centro de Guadalajara por el Grito, alternativas viales

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Cierres viales en Guadalajara por el Grito. Foto: Cuartoscuro

Los cierres viales en el Centro de Guadalajara con motivo del Grito de Independencia comenzarán a las 10:00 horas de este martes 15 de septiembre y abarcarán alrededor de 20 cuadras, informó la Policía Vial de Jalisco.

¿Qué calles tendrán cierres por el Grito en Guadalajara?

El polígono de restricciones contempla las siguientes vialidades.

Eje poniente-oriente

Calle Independencia: de Donato Guerra a calzada Independencia

de Donato Guerra a calzada Independencia Avenida Hidalgo: de Contreras Medellín a calzada Independencia

de Contreras Medellín a calzada Independencia José María Morelos: de Jesús González Ortega/Donato Guerra a Degollado

de Jesús González Ortega/Donato Guerra a Degollado Pedro Moreno: de Ocampo a Degollado

de Ocampo a Degollado Avenida Juárez: de Ocampo a Degollado

Eje norte-sur

Jesús González Ortega/Donato Guerra: de Independencia a José María Morelos

de Independencia a José María Morelos Ocampo: de Independencia a avenida Juárez

de Independencia a avenida Juárez Santa Mónica/Galeana: de Independencia a avenida Juárez

de Independencia a avenida Juárez Pedro Loza/Colón: de Independencia a avenida Juárez

de Independencia a avenida Juárez Paseo Alcalde: de Independencia a avenida Juárez

de Independencia a avenida Juárez Belén/Degollado: de Independencia a avenida Juárez

de Independencia a avenida Juárez Venustiano Carranza: de Independencia a avenida

de Independencia a avenida Humboldt: de Independencia a avenida Hidalgo

de Independencia a avenida Hidalgo Calpulalpan: de Independencia a avenida Hidalgo

de Independencia a avenida Hidalgo Aguafría: de Independencia a avenida Hidalgo

Además, se instalarán filtros policiales para peatones dentro de la zona delimitada y en varios cruces de López Cotilla y la calzada Independencia.

#TómaloEnCuenta

⚠️🚦 #TeRecordamos que, derivado del #GritoDeIndependencia2026, mantendremos las siguientes restricciones viales en el #CentroHistóricoGDL a partir de mañana a las 10:00 horas. pic.twitter.com/2J1ur4PxNO — Policía Vial Jalisco (@JaliscoVial) September 14, 2026

¿A qué hora comienza el Grito de Independencia en Guadalajara?

Las actividades en el Centro de Guadalajara comenzarán a partir de las 17:00 horas, con presentaciones de Los Tropicales, Mariachi Voz de Mi Tierra, Sonora Vainilla y los Hermanos Barba.

La ceremonia del Grito de Independencia, encabezada por el gobernador Pablo Lemus, está programada para las 21:00 horas.

Después de los fuegos artificiales se presentará Grupo Frontera.

¿Hasta qué hora funcionará el Tren Ligero el 15 de septiembre?

Para facilitar el traslado de las personas que acudan a las celebraciones, las unidades de las Líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero, así como los vehículos articulados del Macrobús, extenderán su horario de operación hasta la 1:00 horas del miércoles 16 de septiembre.

Las estaciones Plaza Universidad, de la Línea 2, y Guadalajara Centro, de la Línea 3, dejarán de permitir el ascenso y descenso de pasajeros durante los momentos previos y cercanos a la ceremonia del Grito.

¿Qué calles tendrán cierres el 16 de septiembre?

Para el miércoles 16 de septiembre también se contemplan restricciones viales debido al desfile cívico-militar.

El desfile tendrá como punto de partida el Parque de la Revolución, conocido como Parque Rojo, y concluirá en la zona de la emblemática fuente.

Por ello, tanto el 15 como el 16 de septiembre se recomienda considerar los horarios de los cierres y utilizar el transporte público para facilitar los traslados durante las actividades de las Fiestas Patrias en Guadalajara.

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