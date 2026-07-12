Accidente en la autopista Guadalajara-Tepic deja 9 muertos; siete vehículos se incendian tras choque; hay cierre total en Plan de Barrancas

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Foto: X / @GN_Carreteras

Un accidente registrado este sábado en la autopista Guadalajara-Tepic, a la altura de Plan de Barrancas, en el municipio de Hostotipaquillo, Jalisco, dejó 9 personas fallecidas, además de lesionados y personas reportadas como desaparecidas. La emergencia continúa, mientras autoridades federales mantienen cerrada la circulación en la zona.

Se invita a la población a tomar la Ruta Alterna hacia la Carretera Libre Guadalajara-Tepic. — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) July 12, 2026

De acuerdo con los primeros reportes, un tractocamión presuntamente perdió el control e impactó contra un grupo de trabajadores que realizaban labores de mantenimiento sobre la carretera, lo que provocó un choque múltiple en el que también estuvieron involucrados varios vehículos.

Un tractocamión embistió a un grupo de trabajadores que realizaban labores sobre la autopista Guadalajara–Tepic, dos kilómetros antes de la caseta Plan de Barrancas, en el municipio de Hostotipaquillo.



De manera preliminar se reportan seis personas lesionadas, 18 muertas y el… pic.twitter.com/aKXVvIflrV — Israel Orozco (@IsraelOroozco) July 12, 2026

¿Qué ocurrió en la autopista Guadalajara-Tepic?

El accidente ocurrió cerca del kilómetro 66+500, dos kilómetros antes de la caseta de Plan de Barrancas, con dirección a Tepic.

Tras el impacto, una de las unidades involucradas se incendió, por lo que cuerpos de emergencia desplegaron un operativo para controlar el fuego, rescatar a las víctimas y atender a los lesionados.

Reportan 16 personas fallecidas y dos elementos de la Guardia Nacional graves tras un choque en la autopista Guadalajara–Tepic. Hay civiles no localizados y las autoridades mantienen las tareas de búsqueda en el tramo afectado, el cual presenta restricción vial. pic.twitter.com/KBiE0Kg5on — Ricardo García (@RiGarciaJal) July 12, 2026

De manera preliminar, se reportan 9 personas fallecidas, además de personas cuya localización aún no ha sido confirmada, por lo que continúan las labores de búsqueda en la zona.

Retienen al operador del tractocamión; Guardia Nacional investiga

Autoridades informaron que el operador del tractocamión presuntamente involucrado fue retenido por elementos de la Guardia Nacional, con apoyo de personal civil adscrito a la Caseta Plan de Barrancas de la Comisión Nacional de Emergencias.

Asimismo, se reportó que dos oficiales de la Guardia Nacional resultaron gravemente lesionados y reciben atención médica.

Las investigaciones continúan para determinar las causas del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.

Hay cierre total; esta es la ruta alterna

La Guardia Nacional Carreteras informó que permanece el cierre total de la autopista Guadalajara-Tepic, a la altura del kilómetro 66+500, cerca de la caseta de cobro Plan de Barrancas, con dirección a la capital de Nayarit.

Ante esta situación, la autoridad exhortó a los automovilistas a utilizar como ruta alterna la carretera libre Guadalajara-Tepic, además de atender las indicaciones del personal desplegado en el lugar.

Las autoridades pidieron a la población evitar la zona mientras continúan las labores de rescate, búsqueda y retiro de las unidades involucradas. También señalaron que el saldo es preliminar y podría modificarse conforme avancen las diligencias oficiales.

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