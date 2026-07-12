Accidente en la autopista Guadalajara-Tepic deja 9 muertos; siete vehículos se incendian tras choque; hay cierre total en Plan de Barrancas
Un accidente registrado este sábado en la autopista Guadalajara-Tepic, a la altura de Plan de Barrancas, en el municipio de Hostotipaquillo, Jalisco, dejó 9 personas fallecidas, además de lesionados y personas reportadas como desaparecidas. La emergencia continúa, mientras autoridades federales mantienen cerrada la circulación en la zona.
De acuerdo con los primeros reportes, un tractocamión presuntamente perdió el control e impactó contra un grupo de trabajadores que realizaban labores de mantenimiento sobre la carretera, lo que provocó un choque múltiple en el que también estuvieron involucrados varios vehículos.
Un tractocamión embistió a un grupo de trabajadores que realizaban labores sobre la autopista Guadalajara–Tepic, dos kilómetros antes de la caseta Plan de Barrancas, en el municipio de Hostotipaquillo.— Israel Orozco (@IsraelOroozco) July 12, 2026
De manera preliminar se reportan seis personas lesionadas, 18 muertas y el… pic.twitter.com/aKXVvIflrV
¿Qué ocurrió en la autopista Guadalajara-Tepic?
El accidente ocurrió cerca del kilómetro 66+500, dos kilómetros antes de la caseta de Plan de Barrancas, con dirección a Tepic.
Tras el impacto, una de las unidades involucradas se incendió, por lo que cuerpos de emergencia desplegaron un operativo para controlar el fuego, rescatar a las víctimas y atender a los lesionados.
De manera preliminar, se reportan 9 personas fallecidas, además de personas cuya localización aún no ha sido confirmada, por lo que continúan las labores de búsqueda en la zona.
Retienen al operador del tractocamión; Guardia Nacional investiga
Autoridades informaron que el operador del tractocamión presuntamente involucrado fue retenido por elementos de la Guardia Nacional, con apoyo de personal civil adscrito a la Caseta Plan de Barrancas de la Comisión Nacional de Emergencias.
Asimismo, se reportó que dos oficiales de la Guardia Nacional resultaron gravemente lesionados y reciben atención médica.
Las investigaciones continúan para determinar las causas del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.
Hay cierre total; esta es la ruta alterna
La Guardia Nacional Carreteras informó que permanece el cierre total de la autopista Guadalajara-Tepic, a la altura del kilómetro 66+500, cerca de la caseta de cobro Plan de Barrancas, con dirección a la capital de Nayarit.
Ante esta situación, la autoridad exhortó a los automovilistas a utilizar como ruta alterna la carretera libre Guadalajara-Tepic, además de atender las indicaciones del personal desplegado en el lugar.
Las autoridades pidieron a la población evitar la zona mientras continúan las labores de rescate, búsqueda y retiro de las unidades involucradas. También señalaron que el saldo es preliminar y podría modificarse conforme avancen las diligencias oficiales.
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