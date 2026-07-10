Asesinan en Guadalajara a Benjamín Medrano, exalcalde de Fresnillo, Zacatecas

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El asesinato ocurrió el 7 de julio en Guadalajara. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Benjamín Medrano Quezada, exalcalde de Fresnillo, Zacatecas, fue asesinado la noche del pasado martes 7 de julio durante un ataque armado registrado al interior de una paletería ubicada en la colonia Santa Elena de la Cruz, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

¿Qué se sabe del asesinato en Guadalajara?

El crimen ocurrió en el cruce de las calles Experiencia y Cintra, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego. Policías y paramédicos acudieron al sitio y localizaron a un hombre con una lesión de bala en el cráneo; al revisarlo confirmaron que ya había fallecido.

Las primeras investigaciones, según relato de testigos, indican que el agresor llegó en una motocicleta color naranja, descendió, disparó directamente contra la víctima y escapó del lugar. La zona fue asegurada por elementos de la Policía de Guadalajara, mientras peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizaron el levantamiento del cuerpo y el Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes.

Confirman muerte de Benjamín Medrano

Juan Carlos Medrano Quezada confirmó este viernes que la víctima era su hermano, Benjamín Medrano. Señaló que la noticia tomó por sorpresa a la familia, la cual se encuentra consternada, y pidió a las autoridades de Jalisco y al Gobierno federal una investigación a fondo para identificar y castigar al responsable, así como las causas de la agresión armada.

Indicó que, tras enfrentar un proceso judicial que calificó como una persecución política, Benjamín dejó Zacatecas y residió en distintas entidades del país, así como en Estados Unidos. Explicó que, luego de obtener una resolución favorable, se estableció en Guadalajara. También informó que sus restos serán trasladados al municipio de Nochistlán, donde será sepultado en una ceremonia privada.

Cristian Paul Camacho Osnaya, fiscal de Zacatecas, confirmó que la Fiscalía de Jalisco le notificó que Medrano murió a consecuencia de un disparo de arma de fuego en el cráneo. Precisó que el homicidio ocurrió el 7 de julio, aunque su identidad fue confirmada hasta la madrugada de este viernes por un familiar, ya que, al momento del ataque, Benjamín Medrano no portaba identificaciones.

El funcionario añadió que Benjamín Medrano mantenía una carpeta de investigación derivada de una denuncia presentada por la Secretaría de la Función Pública en 2022 por su actuar como presidente del patronato de la Feria de Zacatecas; sin embargo, explicó que una resolución emitida en 2025 revocó la orden de aprehensión que existía en su contra, por lo que al momento de su fallecimiento no era considerado prófugo de la justicia.

Benjamín Medrano Quezada, nació el 16 de agosto de 1966, tenía 59 años y fue diputado local del estado de Zacatecas del 2010 al 2013, posteriormente fue electo presidente municipal de Fresnillo y se desempeñó como diputado federal del 2015 al 2018.

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