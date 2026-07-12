Tras caso de jóvenes desaparecidos, revelan cómo captan a menores en Jalisco

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Ficha de búsqueda de desaparecidos. Foto: Cuartoscuro

La reciente desaparición de jóvenes en Jalisco, tres de ellos recién egresados de la secundaria, dejó en evidencia el reclutamiento forzado que se vive en la entidad por parte del crimen organizado. Las características de las potenciales víctimas y los métodos de captación han cambiado, reconocen las autoridades estatales y alertan colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

Modo de operar de los criminales para reclutar jóvenes

Justin Enrique Torres, Jordan Isaac García y Christopher Alfredo Sandoval, fueron tres de los jóvenes que desaparecieron luego de la graduación de secundaria, y cuyas familias acusaron que se trataba de un caso de reclutamiento forzado.

En medio de las indagatorias para dar con el paradero de los 3 adolescentes, quienes, finalmente fueron localizados con vida, el secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, reveló que el modo de operar y enganchar jóvenes ha ido modificándose.

De acuerdo con el funcionario las centrales camioneras dejaron de ser el punto de encuentro y ahora se trata de plazas comerciales, tiendas departamentales y hasta restaurantes.

“Hemos detectado otras modalidades que están siendo reportadas a los policías en donde, lamentablemente, recordarán que anteriormente el punto de mayor recurrencia eran las centrales camioneras; hoy en día están siendo algunas plazas comerciales, algunos restaurantes de conveniencia, de tiendas departamentales, de igual manera de conveniencia en donde los están citando”, Pablo Hernández González, secretario de Seguridad de Jalisco

Hernández González aseguró que los jóvenes son reclutados por amigos o personas cercanas que han trabajado para alguna organización criminal.

“Hemos detectado que pudiera tratarse de amigos que ya han ido y regresado y que les dicen que se puede ir y regresar”, Pablo Hernández González, secretario de Seguridad de Jalisco

Además del cambio en el punto de encuentro, autoridades también han detectado que las edades de víctimas de reclutamiento forzado por parte del narcotráfico también se ha modificado; ahora, son de menor edad.

“Ya están, inclusive, bajando a otro campo de edades de los jóvenes. De jóvenes de 13, 14, 15, 16 años. Anteriormente, eran 18, 19 años, bueno, pues ahora son jóvenes más chicos”, Pablo Hernández González, secretario de Seguridad de Jalisco

El cambio de la edad de jóvenes reclutados también ha sido alertado por colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

“Tenemos infinidad de cientos de niños desaparecidos así. Y no, no hemos podido saber algo de ellos. Nos llena de dolor el corazón del saber no, saber dónde, saber dónde los tienen, dónde están y, no poder encontrarlos. (…) Los están engañando, se los están llevando, y no vuelven a regresar”, Marychuy, integrante del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco

Los integrantes de colectivos de búsqueda destacan que la primera comunicación también se entabla a través de redes sociales y coincidieron con las autoridades en que aumenta el reclutamiento con una persona cercana como gancho.

“No, no dejemos llevarnos al que tiene a un amigo aquí y allá, porque ese amigo tiene a otro amigo y el otro amigo tiene a otro amigo que no sabemos de dónde viene”, Marychuy, integrante del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco

Estimaciones del colectivo entre los puntos rojos que han ubicado se encuentra:

Guadalajara

Jalisco

Tlajomulco

Según los buscadores, tras ser enganchadas, las víctimas son trasladadas en vehículos de aplicación y durante el transcurso son incomunicadas por completo.

“Nos llena de dolor el saber que está pasando esto con nuestros niños en su juventud, en su adolescencia, que es lo que ellos anhelan disfrutar y les borran sus sueños”, enfatiza Marychuy, integrante del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco

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