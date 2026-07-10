¿Qué se sabe de la persona detenida tras la localización de 3 adolescentes reportados como desaparecidos en Guadalajara, Jalisco?

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Hay un detenido en el caso de los adolescentes desaparecidos en Jalisco Foto: Getty

La Fiscalía de Jalisco informó que fue detenida una persona por su probable participación en la desaparición de los tres adolescentes en Guadalajara quienes habían sido reportados como no localizados en la colonia Lomas del Paraíso.

Fiscalía de Jalisco investiga desaparición de adolescentes

La vicefiscal en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas, explicó que las entrevistas y actos de investigación forman parte del protocolo que aplica la dependencia en este tipo de casos.

“Siempre aprovechamos para hacer investigaciones exhaustivas, no solamente por estas víctimas, sino también por otros casos que tenemos activos”, señaló la funcionaria.

Indicó que las diligencias buscan fortalecer diversas carpetas de investigación abiertas por denuncias de desaparición en la entidad.

📢 Avance informativo.



🏛️Resultado de un operativo coordinado por la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, con apoyo del C5, la Comisaría de Zapopan y autoridades de los tres órdenes de gobierno, fueron localizados con vida tres adolescentes reportados como desaparecidos. pic.twitter.com/gIEHb99ucA — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) July 9, 2026

Una persona detenida por presunta participación en la desaparición

Con el apoyo del C5, la Comisaría de Zapopan y la Policía del Estado, fue detenida una persona que presuntamente estaría relacionada con el caso. Su situación jurídica será definida conforme avancen las investigaciones ministeriales.

También durante las investigaciones fue identificado el vehículo en el que presuntamente abordaron los adolescentes el día de su desaparición.

La Fiscalía de Jalisco informó que la localización fue resultado de un operativo coordinado entre la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, autoridades federales, estatales y municipales, con apoyo del C5.

Fiscalía descarta relación con caso de Puerto Vallarta

Respecto a las tres personas localizadas con vida recientemente en Puerto Vallarta, Blanca Trujillo Cuevas informó que, hasta el momento, no existen elementos para establecer un vínculo entre ambos casos.

Precisó que las investigaciones apuntan a dinámicas y contextos geográficos distintos, por lo que continúan desarrollándose de manera independiente.

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