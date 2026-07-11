Jalisco descarta alerta por relevo en el CJNG y anuncia simulacro de seguridad en Guadalajara

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Simulacro de seguridad en GDL; descartan riesgo por relevo del CJNG. Foto: Uno TV

Este viernes, las autoridades de Jalisco descartaron que exista una alerta extraordinaria en materia de seguridad tras la difusión de informes del gobierno de Estados Unidos que identifican a Juan Carlos Valencia González como presunto nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El anuncio se dio luego de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, reportada en febrero de 2026.

El coordinador general estratégico de Seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón Estrada, aseguró que las corporaciones estatales mantienen vigilancia permanente sobre la actividad delictiva y que los operativos de inteligencia no dependen de reportes emitidos por autoridades extranjeras. Además, anunció un simulacro de seguridad para el próximo 13 de julio en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Jalisco descarta alerta por presunto relevo en el CJNG

Sobre los reportes del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos (NCTC), Roberto Alarcón Estrada afirmó que la entidad se mantiene en vigilancia permanente. Asimismo, aseguró que no existe un cambio en las condiciones de seguridad.

No, no prende nada. Jalisco siempre está alerta. Todas las corporaciones estamos en constante comunicación y pendientes de cualquier tipo de movimiento de la delincuencia organizada o delincuencia común.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades estadounidenses, Juan Carlos Valencia González es identificado con los alias de “El 03”, “El JP” y “El Pelón”, y es hijo de Rosalinda González Valencia, esposa de “El Mencho”.

Anuncian simulacro de seguridad en Guadalajara

En paralelo, el Gobierno de Jalisco informó que el 13 de julio, a las 13:00 horas, se llevará a cabo un simulacro de seguridad en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

En el ejercicio participarán la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Policía Estatal, corporaciones municipales, así como unidades de Protección Civil y Bomberos.

Simulacro de seguridad en GDL; descartan riesgo por relevo del CJNG. Foto: Uno TV

Alarcón Estrada pidió a la población mantener la calma ante la movilización de unidades, al precisar que se trata de un ejercicio preventivo para fortalecer la coordinación entre las distintas instituciones.

No tenemos información para que Jalisco esté en alerta, pero queremos estar siempre preparados… Esa es únicamente la finalidad y el objeto.

Por último, el funcionario evitó revelar los escenarios que serán evaluados durante el simulacro. No obstante, reiteró que no existe una amenaza concreta ni una situación de riesgo inminente para el estado.

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