Aficionados colombianos festejan la victoria de su selección en la Minerva de Guadalajara

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Foto: Cuartoscuro

La victoria de Colombia desató una auténtica fiesta en la glorieta de La Minerva, en Guadalajara, donde miles de aficionados cafeteros celebraron entre banderas, cánticos, música y una convivencia que también sumó a seguidores mexicanos.

Desde horas antes del encuentro, el emblemático punto de reunión tapatío comenzó a llenarse de miles de camisetas amarillas y familias enteras que llegaron para seguir el segundo partido colombiano del Mundial 2026 desde el exterior, ante la falta de boletos o simplemente para compartir el ambiente mundialista.

Volvió la marea amarilla a La Minerva para inundarla de Colombia y celebrar por su reciente victoria en el Mundial Al Estilo Jalisco. pic.twitter.com/aUSyCXnXDY — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) June 24, 2026

Tras confirmarse el triunfo colombiano, la Minerva se convirtió en escenario de festejos improvisados donde no faltaron los cánticos, el vallenato, las banderas y los mensajes de hermandad entre México y Colombia.

Muchos aficionados colombianos llegaron desde distintas ciudades de su país exclusivamente para acompañar a su selección durante el torneo. Otros aprovecharon la ocasión para reencontrarse con sus raíces tras años viviendo en México.

¡AUTÉNTICA FIESTA! 🇨🇴🤝🇲🇽



La afición colombiana se dio cita en La Minerva en Guadalajara para festejar la segunda victoria de su selección en el #Mundial y el pase a los 16vos de final 😎



📹: @Ramiro_Escoto pic.twitter.com/64jOvPwQs3 — Claro Sports (@ClaroSports) June 24, 2026

Entre los asistentes también hubo quienes siguieron el partido desde el FIFA Fan Fest instalado en el Zócalo de la Ciudad de México, donde turistas colombianos expresaron su entusiasmo por vivir el Mundial en territorio mexicano y adelantaron que buscarían continuar los festejos tras el resultado.

La celebración estuvo marcada por un ambiente familiar y de convivencia entre ambas aficiones. Mexicanos presentes en la Minerva respondieron con porras y mensajes de apoyo que reforzaron el ambiente de fiesta futbolera.

🇨🇴 Aficionados colombianos armaron una fiesta en La Minerva tras la victoria de su selección en el Estadio Guadalajara. pic.twitter.com/HL17RIJfNt — La-Lista Deportes (@LaListaDeportes) June 24, 2026

Entre música, fotografías y abrazos colectivos, la glorieta volvió a convertirse en uno de los principales puntos de celebración deportiva en Guadalajara.

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