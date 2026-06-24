Aficionados colombianos festejan la victoria de su selección en la Minerva de Guadalajara

| 00:01 | Redacción Uno TV | Uno TV
Aficionados colombianos festejan la victoria de su selección en la Minerva de Guadalajara
Foto: Cuartoscuro

La victoria de Colombia desató una auténtica fiesta en la glorieta de La Minerva, en Guadalajara, donde miles de aficionados cafeteros celebraron entre banderas, cánticos, música y una convivencia que también sumó a seguidores mexicanos.

Desde horas antes del encuentro, el emblemático punto de reunión tapatío comenzó a llenarse de miles de camisetas amarillas y familias enteras que llegaron para seguir el segundo partido colombiano del Mundial 2026 desde el exterior, ante la falta de boletos o simplemente para compartir el ambiente mundialista.

Tras confirmarse el triunfo colombiano, la Minerva se convirtió en escenario de festejos improvisados donde no faltaron los cánticos, el vallenato, las banderas y los mensajes de hermandad entre México y Colombia.

Muchos aficionados colombianos llegaron desde distintas ciudades de su país exclusivamente para acompañar a su selección durante el torneo. Otros aprovecharon la ocasión para reencontrarse con sus raíces tras años viviendo en México.

Entre los asistentes también hubo quienes siguieron el partido desde el FIFA Fan Fest instalado en el Zócalo de la Ciudad de México, donde turistas colombianos expresaron su entusiasmo por vivir el Mundial en territorio mexicano y adelantaron que buscarían continuar los festejos tras el resultado.

La celebración estuvo marcada por un ambiente familiar y de convivencia entre ambas aficiones. Mexicanos presentes en la Minerva respondieron con porras y mensajes de apoyo que reforzaron el ambiente de fiesta futbolera.

Entre música, fotografías y abrazos colectivos, la glorieta volvió a convertirse en uno de los principales puntos de celebración deportiva en Guadalajara.

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