Afición colombiana llena La Minerva previo al Colombia vs Congo del Mundial 2026

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Afición colombiana llena la Minerva previo al Colombia vs Congo. Foto: Uno TV

Cientos de aficionados de Colombia se reunieron este lunes en la Glorieta de La Minerva, en Guadalajara, para mostrar su apoyo a la selección cafetera previo al partido que disputará este martes frente a Congo en el Mundial 2026.

Desde las 17:00 horas comenzaron a llegar seguidores vestidos con camisetas amarillas, banderas y otros artículos alusivos a Colombia. La concentración provocó cierres a la circulación vehicular en los alrededores de la emblemática glorieta tapatía.

Afición colombiana llena la Minerva previo al Colombia vs Congo. Foto: Uno TV

Afición colombiana llena La Minerva previo al Colombia vs Congo

Entre los asistentes estuvo Víctor Ramírez, originario de Cali, quien viajó desde Colombia junto con otros 25 aficionados para acompañar a su selección durante el Mundial. El seguidor también estuvo presente en el triunfo colombiano de 3-1 sobre Uzbekistán.

Ramírez, quien trabaja como mecánico y cantautor, compuso la canción “Nos vamos para el Mundial” como muestra de apoyo al equipo sudamericano. Aunque no consiguió boletos para ingresar al estadio este martes, aseguró que seguirá alentando a su selección y pronosticó una victoria de Colombia por marcador de 2-0.

Con el sabor de la cumbia, la fiebre rumbera de Colombia ya está en La Minerva para apoyar a su selección mañana. pic.twitter.com/awLdm3Fs5r — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) June 23, 2026

Otra de las asistentes fue Narlis Blanco, colombiana que reside en México desde hace 11 años. La aficionada destacó el cariño que mantiene por su país natal, pero también aseguró sentirse en casa en territorio mexicano.

Afición colombiana llena la Minerva previo al Colombia vs Congo. Foto: Uno TV

Colombianos destacan similitudes entre México y Colombia

Narlis afirmó que Colombia y México comparten muchas similitudes culturales y que ambas naciones se caracterizan por la calidez de su gente. También adelantó que acudirá al estadio junto con su familia, aunque no todos podrán ingresar debido a la falta de boletos.

En la concentración también participó Snaider Sánchez, colombiano radicado en Moroleón, Guanajuato, desde hace una década. El comerciante viajó a Guadalajara acompañado de amigos y aprovechó el ambiente mundialista para vender camisetas y organizar rifas entre los aficionados.

LOCURA TOTAL POR LOS CAFETEROS🇨🇴🔥



La afición colombiana tomó la noche y convirtió la Glorieta de la Minerva en un carnaval previo el partido, con cánticos, banderas y celebración a todo volumen en pleno corazón de Guadalajara. 🎉🇲🇽 pic.twitter.com/Yv4GpGRuJb — Claro Sports (@ClaroSports) June 23, 2026

Durante la reunión se observó la venta de banderas, playeras y diversos artículos relacionados con Colombia. Además, varios aficionados mexicanos se sumaron a la fiesta y convivieron con los seguidores cafeteros.

De este modo, la Selección de Colombia enfrentará este martes a Congo en un partido clave dentro de la fase de grupos del Mundial 2026, mientras su afición ya hizo sentir su presencia en las calles de Guadalajara.

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