Boletos para el partido México-Corea se revendieron entre 30 mil y 120 mil pesos en Guadalajara

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Aficionados que acudieron al partido entre México y Corea, el pasado 18 de junio, reportaron que en las inmediaciones del Estadio Guadalajara se ofrecieron boletos en reventa con precios muy superiores a los oficiales.

Los asistentes también denunciaron presuntos intentos de fraude mediante la venta de accesos falsos o boletos que no coincidían con la identidad de quienes buscaban ingresar al inmueble.

Reventa para el México-Corea alcanzó hasta 120 mil pesos. Foto: Uno TV

Reventa de boletos para México-Corea alcanzó hasta 120 mil pesos

La reventa de boletos para el partido entre México y Corea llegó a ofrecer entradas entre 30 mil y 120 mil pesos en los alrededores del Estadio Guadalajara, de acuerdo con testimonios de aficionados presentes en el encuentro.

Algunos asistentes señalaron que los boletos para las zonas superiores se ofrecían entre 30 mil y 50 mil pesos. Por su parte, las localidades más cercanas a la cancha alcanzaban precios de entre 80 mil y 90 mil pesos. Incluso, algunos revendedores solicitaban el pago únicamente en efectivo.

Héctor Aguilar, aficionado que ha asistido a cuatro Copas del Mundo, relató que encontró boletos desde 30 mil pesos, aunque decidió no comprarlos al considerar excesivos los costos.

Yo conseguí 30 mil, pero no los compré. Lo que cueste el boleto, nada más. Es un abuso eso.

Reventa para el México-Corea alcanzó hasta 120 mil pesos. Foto: Uno TV

Aficionados comparan la reventa con otros Mundiales

Aguilar aseguró que durante el Mundial de Estados Unidos encontró boletos para partidos por alrededor de 150 dólares, una cifra considerablemente menor a los montos observados en Guadalajara. Asimismo, atribuyó la alta demanda y la reventa a la pasión por el futbol en países latinoamericanos.

Por su parte, Alberto Carbona, originario del Estado de México, acudió al estadio con la esperanza de conseguir una entrada. Según relató, varias personas le ofrecieron boletos, incluido uno por 2 mil pesos que consideró sospechoso y decidió no comprar.

Otro aficionado afirmó que un grupo de aproximadamente 30 personas viajó de Cancún a Guadalajara mediante un paquete que prometía la venta de boletos al llegar a la ciudad.

Detienen a 10 personas por documentos falsos

La comisaría de seguridad pública de Zapopan informó la detención de 10 personas que intentaron ingresar al estadio con identificaciones falsas o con boletos que no correspondían a su identidad. De acuerdo con lo señalado, las detenciones ocurrieron durante el operativo de seguridad implementado en los accesos al inmueble y sus alrededores.

El comisario general de seguridad pública de Zapopan, Roberto López Macías, informó que ocho de los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica. Por el momento, las autoridades mantendrán las investigaciones correspondientes sobre estos casos.

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