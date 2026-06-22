Lista de las 136 colonias de Puerto Vallarta que se quedaron sin agua hoy 22 de junio

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Corte de agua en Puerto Vallarta. Foto: Getty Images

Ya comenzó la suspensión temporal del servicio de agua potable en 136 colonias y fraccionamientos de Puerto Vallarta desde las 6:00 de la mañana del lunes 22 de junio de 2026, debido a trabajos para reubicar una línea de agua relacionados con la construcción de la autopista Puerto Vallarta–Las Varas. El suministro se prevé que se restablezca durante la mañana del martes 23 de junio.

¿Por qué habrá corte de agua en Puerto Vallarta?

El organismo encargado de la obra informó que la suspensión del servicio se debe a trabajos técnicos necesarios para reubicar una línea de conducción de agua potable, una acción indispensable para permitir el avance de la construcción de la autopista Puerto Vallarta–Las Varas.

Estas labores implican intervenir infraestructura hidráulica principal, lo que obliga a detener temporalmente el suministro en una amplia zona del municipio.

Colonias afectadas por la suspensión de agua

El corte de agua impactará a 136 colonias y fraccionamientos de Puerto Vallarta, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, almacenar agua y reducir el consumo previo al inicio de la suspensión.

Entre las recomendaciones destacan:

Llenar tinacos y cisternas antes del lunes por la mañana

Usar el agua de forma racional

Evitar actividades que requieran alto consumo durante el corte

Colonias afectadas

¿Cuándo regresa el servicio de agua?

De acuerdo con la programación de los trabajos, el servicio de agua potable se normalizará durante la mañana del martes 23 de junio de 2026, una vez concluidas las maniobras de reubicación y estabilización de la red hidráulica.

Impacto en Puerto Vallarta por obras de infraestructura

La suspensión del servicio forma parte del avance de una obra vial estratégica en la región: la autopista Puerto Vallarta–Las Varas, que busca mejorar la conectividad y reducir los tiempos de traslado en la zona costera de Jalisco y Nayarit.

Sin embargo, mientras se realizan los trabajos, se prevén afectaciones temporales en el suministro de servicios básicos como el agua potable.

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