¿Cuál es el precio del gas LP en Jalisco del 21 al 27 de junio de 2026?

GENERANDO AUDIO...

Tanque de gas LP. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Comisión Nacional de Energía (CNE) publicó la lista de precios máximos aplicables al gas LP por región y medio de venta, los cuales tendrán una vigencia del 21 al 27 de junio de 2026. Si eres de Jalisco, éstos son los precios en cada una de las regiones del estado.

¿Cuál es el precio del gas LP en Jalisco esta semana?

La CNE informó que el costo máximo del combustible será de 20.02 pesos en Guadalajara, la capital de Jalisco. Mientras tanto, el precio por litro será de 10.81 pesos.

Los costos máximos aplicables de este insumo tienen por objetivo proteger la economía en las 145 regiones del país.

Foto: Captura de Pantalla

Foto: Captura de Pantalla

Foto: Captura de Pantalla

Foto: Captura de Pantalla

Así puedes detectar una fuga de gas

Para detectar si un cilindro o conexión tiene una fuga, coloca agua jabonosa en el área sospechosa ; si se producen burbujas, hay fuga

; si se producen burbujas, hay fuga Recuerda que aunque el gas natural no tiene olor, se le agrega un odorante, mercaptano, que permite identificarlo; en el caso de gas LP se le agrega una sustancia que molesta al respirar

mercaptano, que permite identificarlo; en el caso de gas LP se le agrega una sustancia que molesta al respirar Si compras un cilindro de gas LP, c omprueba que no tenga golpes, abolladuras, corrosión o desprenda olor

abolladuras, corrosión o desprenda olor No olvides colocar el cilindro en piso firme, nivelado y en el exterior de tu hogar

Por ningún motivo expongas el tanque a ninguna fuente de calor; la distancia mínima a un elemento que genere chispas es de 1.5 metros

la distancia mínima a un elemento que genere chispas es de 1.5 metros No perfores, golpees o utilices el cilindro de gas para fines distintos al almacenamiento de gas L.P.

para fines distintos al almacenamiento de gas L.P. Cuando cocines, no dejes los quemadores de la estufa o el horno encendidos sin vigilancia

o el horno encendidos sin vigilancia No dejes que por ningún motivo los menores jueguen en la cocin a; coloca protectores en las perillas de la estufa

a; coloca protectores en las perillas de la estufa Antes de irte a dormir o al salir de viaje, cierra las llaves del tanque de gas

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.