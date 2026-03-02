Agreden en funeral del “Mencho”, en Zapopan, Jalisco, a fotógrafo italiano, estudiante del Tec de Monterrey

GENERANDO AUDIO...

Golpiza a fotógrafo Italiano en funeral del “Mencho. Foto: Uno TV/Gettyimages

Un fotógrafo italiano, identificado como estudiante del Tecnológico de Monterrey, fue agredido por sujetos desconocidos al interior del panteón Recinto de La Paz, en el municipio de Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con un video difundido en redes sociales, el joven presentaba lesiones visibles en el rostro y estaba sangrado, luego de que presuntamente fuera golpeado por un grupo de personas que se encontraba en el lugar donde, aparentemente, se realizaba el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En la grabación, el estudiante relató lo ocurrido:

“Me acaban de agredir… estaba aquí en el panteón… tomando fotos… porque soy estudiante de fotografía… y de repente vinieron varios… no sé cuántos… y me empezaron a golpear“.

El joven agregó:

“Me pegaron en la cara… me dieron puños… patadas… no sé por qué… sólo estaba tomando fotos… no hice nada malo… sólo quería documentar… y me atacaron así…”

Asegura que fue interceptado dentro del panteón

Según su testimonio, la agresión ocurrió al interior del camposanto cuando intentaba documentar el funeral.

“Me golpearon muy fuerte… miren cómo estoy… la sangre… me duele todo… fue dentro del panteón… donde están sepultando al ‘Mencho‘… y no me dejaron ni acercarme bien”.

En otra declaración, añadió:

“No sé quiénes eran… pero eran varios… y me dejaron tirado aquí… estoy bien asustado… no esperaba esto…”

En las imágenes se observa al joven con el rostro ensangrentado, visiblemente afectado por los golpes. Hasta el momento, autoridades locales ni el Tec de Monterrey se han pronunciado sobre personas detenidas ni han emitido un posicionamiento oficial sobre la agresión.

