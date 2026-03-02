Bajo fuerte operativo, llega cuerpo del “Mencho” al panteón Recinto de la Paz, en Zapopan

GENERANDO AUDIO...

Foto: Omar Hernández

El cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho“, dejó este lunes la funeraria La Paz, ubicada en la ciudad de Guadalajara, y el cortejo fúnebre se dirigió al cementerio Recinto de la Paz, en el municipio de Zapopan, Jalisco.

El recorrido se mantuvo bajo una fuerte vigilancia de elementos federales y estatales.

El cuerpo del líder abatido del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad al panteón Recinto de la Paz, en el municipio de Zapopan. De acuerdo con reportes locales, el cortejo fúnebre avanzó hasta el cruce de avenida Santa Margarita y avenida Base Aérea, donde elementos militares resguardaron el ingreso del féretro al camposanto para su inhumación. La presencia de fuerzas federales fue visible en la zona durante todo el procedimiento.

El sábado 28 de febrero, los restos fueron entregados a sus familiares luego de que se realizaran pruebas genéticas para confirmar el parentesco. Posteriormente, el cuerpo fue velado en una funeraria de Guadalajara, en un servicio privado realizado el domingo.

Durante el velorio arribaron múltiples arreglos florales; sin embargo, las cintas con dedicatorias y nombres de remitentes fueron retiradas. Entre las ofrendas destacó una figura de gran tamaño con forma de gallo de pelea en color rojo, elaborada completamente con flores, que llamó la atención entre los asistentes por sus dimensiones y diseño, y que hacía clara alusión al gusto que tenía Nemesio Oseguera, el “Mencho”, por las peleas de gallos.

