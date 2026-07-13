Rescatan a 4 jóvenes encadenados dentro de presunto call center delictivo en Zapopan

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Rescatan a jóvenes de un call center clandestino en Zapopan. Foto: Omar Hernández.

Tras un operativo militar implementado este domingo se rescató a cuatro jóvenes que se encontraban privados de la libertad en un inmueble utilizado como centro de operaciones delictivas en la modalidad de call center clandestino en el municipio de Zapopan, ubicado en la zona metropolitana de Guadalajara.

Jóvenes son rescatados de call center clandestino en Zapopan

De acuerdo con las autoridades, un reporte anónimo recibido a través del 911 alertó sobre personas que gritaban pidiendo auxilio en un domicilio ubicado en la colonia Fraccionamiento Lomas de Tesistán, en el cruce de las calles Paseo de los Cedros y Paseo de las Rosas, en Zapopan.

Luego de recibir la orden de cateo, los militares ingresaron al inmueble y localizaron a los cuatro jóvenes, quienes se encontraban encadenados, golpeados y recluidos en celdas improvisadas. Los jóvenes fueron valorados médicamente en el lugar.

Dos de las víctimas son menores de edad de 14 y 15 años. Las cuatro presentaban golpes en distintas partes del cuerpo, presuntamente provocados con las empuñaduras de armas de fuego.

Autoridades comienzan investigaciones

La Fiscalía de Jalisco ya inició las investigaciones para identificar y localizar al o los responsables de la privación ilegal de la libertad y las agresiones.

El inmueble fue asegurado, así como los aparatos electrónicos que se encontraban en el lugar y se indaga su forma de operación como centro de llamadas delictivo.

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