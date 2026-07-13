Cómo obtener el acta de nacimiento en línea en el estado de Jalisco

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Tramita en linea el acta de nacimiento. Foto: Cuartoscuro

En el estado de Jalisco puedes obtener tu acta de nacimiento de manera presencial, aunque también existe la opción de realizar el trámite en línea. A continuación te decimos cómo puedes obtenerla vía web, los pasos a seguir y el costo.

¿Cómo obtener la copia digital del acta de nacimiento?

Ingresar a la página web del registro civil

Crea una cuenta o inicia sesión en Llave MX

Ten a la mano la CURP o los datos de la persona cuyo nacimiento se registró

Proporcionar la información personal solicitada

Confirmar datos

Elegir método de pago

Una vez emitido el pago, ingresar al portal nuevamente, proporcionar el folio de seguimiento y descargar

¿Cuál es el precio del trámite?

En el estado de Jalisco el acta de nacimiento tiene un costo de 98 pesos.

¿Para qué sirve el acta de nacimiento?

El acta de nacimiento es un documento que contiene nombre, fecha y lugar de nacimiento de la persona registrada, así como de los datos de los padres. Este documento sirve para comprobar la nacionalidad mexicana por nacimiento de una persona.

Se utiliza de identificación oficial y para realizar trámites como inscripciones escolares, credencial del INE, expedición de pasaporte, entre otros

Errores en el acta de nacimiento ya pueden corregirse en línea

La Plataforma Nacional del Registro Civil contempla solicitudes relacionadas con corregir inconsistencias detectadas en los datos registrados. Entre los ejemplos mencionados por autoridades se encuentran errores de captura en nombres o información que no coincide entre el documento y la base de datos.

Algunos casos que pueden reportarse mediante el sistema son:

Corrección de errores en el nombre cuando existe una diferencia entre el acta y la información registrada en la plataforma

cuando existe una diferencia entre el acta y la información registrada en la plataforma Solicitud para incorporar un acta que no aparece disponible en línea

Validación de la CURP mediante la información registrada en el Registro Civil

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