Jalisco activa simulacro de bloqueos carreteros con 600 elementos de seguridad

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Jalisco activa simulacro de bloqueos carreteros con 600 elementos. Foto: Omar H

Alrededor de 600 elementos de corporaciones de seguridad y emergencia participaron este lunes en el simulacro de bloqueos carreteros realizado en distintos puntos de Jalisco, un ejercicio coordinado entre autoridades de los tres niveles de gobierno para evaluar la capacidad de respuesta ante escenarios de riesgo.

El operativo, encabezado por la V Región Militar, contempló la movilización de unidades hacia siete puntos estratégicos del estado, sin afectar la circulación vehicular ni representar riesgos para la población.

¿Qué corporaciones participaron en el simulacro?

El coordinador general estratégico de Seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón Estrada, informó que en el ejercicio participaron aproximadamente 600 elementos pertenecientes a diferentes instituciones.

Entre las corporaciones involucradas estuvieron:

Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa)

Guardia Nacional

Policía Estatal

Policía Vial

Policía Estatal de Caminos

Policías municipales

Coordinación Estatal de Protección Civil y Bomberos

El funcionario explicó que el objetivo principal fue medir los tiempos de reacción de las distintas dependencias ante posibles incidentes, como bloqueos carreteros, accidentes viales u otros hechos delictivos.

Estos fueron los tiempos de respuesta

De acuerdo con el balance preliminar, la unidad más rápida llegó al punto asignado en 10 minutos, mientras que la de mayor tiempo de arribo tardó 32 minutos, en el caso del punto ubicado sobre la carretera a Chapala y el entronque hacia El Salto.

Alarcón Estrada precisó que las diferencias obedecieron a que las unidades se encontraban realizando sus recorridos habituales cuando fueron activadas para el simulacro.

Las autoridades estiman que los tiempos registrados en los demás puntos sean similares.

Simulacro generó confusión entre la población

Aunque el ejercicio había sido anunciado desde la semana pasada, la presencia de patrullas, vehículos militares y unidades de emergencia provocó incertidumbre entre algunos ciudadanos, quienes inicialmente pensaron que se trataba de un operativo real.

Sin embargo, las autoridades reiteraron que todo formó parte de un entrenamiento preventivo para fortalecer la coordinación interinstitucional.

“Nos estamos preparando para cualquier eventualidad. Así como Protección Civil realiza simulacros por sismos, en materia de seguridad también debemos estar preparados”, señaló Roberto Alarcón Estrada.

Habrá un segundo ejercicio

El simulacro concluyó sin incidentes y las autoridades comenzaron el análisis de los resultados obtenidos para identificar áreas de mejora.

Además, confirmaron que este martes se llevará a cabo un segundo ejercicio, con el propósito de perfeccionar los protocolos de actuación y reducir los tiempos de respuesta de las corporaciones participantes ante posibles contingencias en la entidad.

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