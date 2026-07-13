Calma: hoy se realiza simulacro de bloqueos en 7 carreteras de Guadalajara

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En Guadalajara se simularán bloqueos. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Autoridades realizarán este lunes 13 de julio, a las 13:00 horas, un simulacro de bloqueo de vías terrestres de comunicación en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, como parte de un ejercicio preventivo de coordinación entre corporaciones de seguridad.

¿En qué puntos carreteros se realizará el operativo?

De acuerdo con información del Gobierno Municipal de Guadalajara, el ejercicio fue acordado por la 5/a Región Militar y el Gabinete de Seguridad, y no representa ningún riesgo para la población.

Las vialidades donde se desarrollará el simulacro son:

Carretera Zacatecas

Carretera Saltillo

Carretera Lagos de Moreno

Carretera La Barca

Carretera Chapala

Carretera Colima

Carretera Vallarta

Las autoridades señalaron que el objetivo del ejercicio es fortalecer la coordinación operativa entre las instituciones encargadas de la seguridad.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para mantener la calma, informarse únicamente a través de canales oficiales y evitar compartir información no verificada durante el desarrollo del simulacro.

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