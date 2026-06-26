Al menos una decena de personas resulta lesionada por explosión de pirotecnia en San Juan de Ocotán

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Pirotecnia deja varios heridos en San Juan de Ocotán. Foto: Omar Hernández

Las autoridades de Protección Civil de Jalisco informaron este viernes que, al menos, una decena de personas, incluyendo menores de edad, resultó lesionada tras una explosión de pirotecnia durante las fiestas patronales de la localidad de San Juan de Ocotán, en el municipio de Zapopan.

Los hechos ocurrieron en la plaza principal, cuando una chispa alcanzó la pirotecnia que se encontraba junto a la estructura principal del castillo.

¿Cómo ocurrió la explosión de pirotecnia en San Juan de Ocotán?

Tras el reporte, elementos de la Cruz Verde Zapopan y del cuerpo de Bomberos municipales se trasladaron al lugar de los hechos.

El saldo preliminar señala alrededor de 13 personas heridas, entre las cuales se encuentran cinco menores de edad.

Lesionados fueron trasladados a hospitales de Guadalajara

Los afectados fueron trasladados a distintas unidades de salud en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Los heridos presentaron principalmente quemaduras de primer grado, escoriaciones y heridas provocadas por el impacto de esquirlas y fragmentos proyectados.

Autoridades investigan el origen del incidente

Las autoridades de Zapopan señalaron que el uso de la pirotecnia en este evento no contaba con los permisos regulatorios correspondientes.

Las investigaciones quedaron a cargo de los peritos especializados de la unidad estatal de Investigación de Incendios de Protección Civil, quienes determinaran el origen del incidente.

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