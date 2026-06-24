SCJN exige al Congreso de Jalisco resolver reforma sobre identidad de género para infancias trans; PAN anticipa voto en contra

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Congreso de Jalisco votará reforma sobre actas de nacimiento. Foto: Cuartoscuro

El Congreso de Jalisco celebrará este miércoles una sesión extraordinaria para atender un requerimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que pidió resolver de manera definitiva una reforma a la Ley del Registro Civil relacionada con el reconocimiento de la identidad de género de niñas, niños y adolescentes trans.

La Corte solicitó al Poder Legislativo estatal avanzar en el cumplimiento de una sentencia que ordena adecuar la legislación para permitir que personas menores de edad puedan modificar su acta de nacimiento de acuerdo con su identidad de género autopercibida

SCJN y debate en el Congreso de Jalisco

El presidente de la Comisión de Asistencia Social, Familia y Niñez, el diputado panista Isaías Cortés, explicó que el requerimiento fue dirigido a la Presidencia de la Mesa Directiva, a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Puntos Constitucionales para que el Congreso resuelva en definitiva el tema.

Detalló que previamente el Legislativo informó a la SCJN que existía una iniciativa en estudio relacionada con la modificación de actas de nacimiento para personas trans, pero la Corte consideró insuficiente esa respuesta y volvió a requerir una resolución formal.

Isaías Cortés, diputado local del PAN mencionó:

“Pero de eso a que nos diga cómo tenemos que votar cada uno de los diputados integrantes de la comisión de puntos o cada uno de los integrantes del Congreso del Estado es totalmente diferente. Nosotros estamos obligados a estar sometiendo a consideración del pleno la iniciativa, pero los diputados de manera individual tienen la libertad de votar a favor o en contra de este dictamen que se proponga”.

El legislador sostuvo que la Corte no puede obligar a las y los diputados a votar en un sentido determinado.

El legislador señaló que, a su juicio, reformar la Ley del Registro Civil para permitir este procedimiento en menores de edad generaría complicaciones jurídicas y administrativas, particularmente en documentos de identidad y trámites federales.

Movimiento Ciudadano y postura legislativa

Por su parte, el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, José Luis Tostado, señaló que la propuesta busca atender el requerimiento de la Corte y mantener abierto el debate legislativo sobre el tema.

Indicó que el asunto tiene antecedentes desde la legislatura pasada y deriva de resoluciones emitidas por la integración anterior de la Suprema Corte.

SCJN y debate en el Congreso de Jalisco

Mientras tanto, integrantes del Frente Nacional por la Familia en Jalisco cuestionaron lo que consideran una intromisión de la SCJN en facultades que corresponden a los congresos estatales.

El coordinador y cabildeo del Frente Nacional por la Familia capítulo Jalisco, Jaime Cedillo Bolívar, sostuvo que la controversia rebasa el tema de las infancias trans y forma parte de una discusión más amplia sobre la intervención de la Corte en decisiones legislativas de los estados.

Como ejemplo mencionó resoluciones relacionadas con la interrupción legal del embarazo en Aguascalientes y otros temas que han sido materia de debate en distintos congresos locales.

El Congreso de Jalisco deberá determinar en las próximas horas si aprueba, modifica o rechaza nuevamente la reforma solicitada por la SCJN, mientras el máximo tribunal evalúa el cumplimiento de la sentencia.

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