En plena justa mundialista, Zapopan sufre crisis de agua turbia en los hogares

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Agua turbia en Zapopan durante el Mundial. Foto: Omar Hernández

Autoridades de Zapopan, en el estado de Jalisco, confirmaron este jueves que agua turbia y de mala calidad afecta al menos 50 colonias de este municipio, que es actualmente sede del Mundial 2026.

Agua turbia en casas de Zapopan

Habitantes de Zapopan, Jalisco, denuncian que, desde hace al menos dos semanas, el agua llega turbia a sus hogares, de un color amarillento, verdoso o negro, acompañado de un fuerte olor a drenaje, lo que ha desatado la alerta por riesgo a la salud pública.

Al respecto, vecinas y vecinos afectados aseguran que el agua sale con un color y olor desagradable: “Saliendo el agua sucia. No sé, no le identifico el olor, pero sí huele muy feo”, señala Isidro Téllez.

Autoridades locales reconocen el problema

Las autoridades de Zapopan reconocieron que la problemática del agua turbia se debe a la presión y a los colorantes utilizados para limpiar las tuberías antiguas, lo que provoca el desprendimiento de sedimentos.

Por otra parte, el municipio anunció que mantiene un despliegue de pipas que llevan el líquido a las colonias.

Sin embargo, las familias reportan un desembolso importante para la compra de agua que utilizan diariamente en sus casas: “Pero pues que vengan a resolver este problema porque al mes estamos gastando más de 2 mil 400 pesos en agua, más todo lo que nos cobran en el recibo. O sea, es una injusticia, la verdad”, comenta Sara López.

El Gobierno de Zapopan informó que la problemática podría tardar al menos dos meses en solucionarse debido a los trabajos técnicos que requiere la red de tuberías.

Esta situación transcurre mientras Zapopan alberga a los aficionados mundialistas que arriban a Jalisco para participar en los encuentros del Mundial.

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