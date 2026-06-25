Congreso de Jalisco aplaza discusión sobre identidad de género en menores

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Jalisco retrasa votación sobre identidad de género para menores. Foto: Getty

El Congreso de Jalisco llegó este miércoles al vencimiento del plazo fijado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para legislar sobre el derecho de los menores de edad a modificar nombre y género en sus actas de nacimiento. Los diputados que incumplan el mandato judicial podrían enfrentar multas individuales.

La discusión ha abierto un debate sobre los alcances de la resolución judicial y la autonomía del Poder Legislativo para decidir el sentido de sus votaciones.

PRI sostiene que la Corte puede exigir el debate, pero no el sentido del voto

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Jalisco, la diputada priista Alondra Castro, señaló que su bancada ha planteado la necesidad de ampliar la discusión e incluir la participación de colectivos y especialistas.

Según explicó, la resolución de la Corte obliga a que el tema sea discutido por el Congreso, pero consideró que no puede determinar cómo debe votar cada legislador.

PAN solicitará prórroga y audiencia con la Suprema Corte

Por su parte, el coordinador del PAN y presidente de la Junta de Coordinación Política, Julio César Hurtado Luna, informó que solicitarán una prórroga y buscarán una audiencia con el ministro presidente de la SCJN.

La bancada panista mantiene su rechazo a la reforma y busca abrir un espacio de diálogo con el máximo tribunal antes de que el asunto sea sometido a votación.

Morena rechaza retrasar la discusión

En contraste, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Norma López Ramírez, de Morena, rechazó cualquier aplazamiento y sostuvo que Jalisco no puede seguir vulnerando el derecho al libre desarrollo de la personalidad de las infancias trans. La legisladora acusó a la oposición de anteponer consideraciones políticas y electorales a los derechos humanos de los menores.

Congreso aplaza votación mientras busca diálogo con la Corte

Con la solicitud de prórroga y la apertura de una mesa de diálogo con la Suprema Corte, el Congreso de Jalisco decidió aplazar la votación en el pleno.

La reforma mantiene dividido al Legislativo estatal entre quienes consideran necesario acatar el mandato judicial y quienes defienden la autonomía del Congreso para decidir el sentido de sus resoluciones, un debate que podría extenderse más allá de Jalisco.

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