¿Quién es Diego Rivera, alcalde de tequila detenido por vínculos con el crimen organizado y de qué partido es?

Diego Rivera Navarro y las controversias durante su administración. Foto: Uno TV

Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, fue detenido en el marco de la Operación Enjambre, junto con tres funcionarios municipales; se le acusa del delito de extorsión y vínculos con la delincuencia organizada. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó este jueves el arresto.

El alcalde morenista es investigado por manejar esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras en la entidad, además de estar relacionado con una célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿Quién es Diego Rivera Navarro?

Rivera Navarro llegó al cargo tras una postulación de Morena. Bajo el cobijo del partido, miles de habitantes lo llevaron a la presidencia municipal con la esperanza de un gobierno cercano y transparente. Lo que obtuvieron fue todo lo contrario: una administración opaca, con abusos de poder, corrupción y vínculos con carteles.

Cierre del Museo Nacional del Tequila y denuncias

El cierre del Museo Nacional del Tequila generó reacciones entre autoridades culturales y ciudadanos. Según la Fiscalía Anticorrupción, el procedimiento careció de los permisos necesarios por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), lo que motivó parte de las denuncias presentadas contra el ayuntamiento.

Conflicto legal entre el Ayuntamiento de Tequila y José Cuervo

La administración del alcalde de Tequila mantiene un conflicto legal con la empresa José Cuervo, que denunció al ayuntamiento por el cobro de un impuesto predial presuntamente 20 veces superior a lo establecido por la ley, así como por una multa que supera los 60 millones de pesos. Ante estas acusaciones, Diego Rivera Navarro negó que existieran actos de extorsión contra la empresa, al señalar que se trató de diferencias relacionadas con licencias y el pago del predial.

Situación financiera y adelanto de participaciones federales

En otro episodio, el alcalde de Tequila, organizó una posada para trabajadores del ayuntamiento en la que se rifó un automóvil rotulado con el logotipo de Morena, pese a que días antes había reconocido la falta de recursos para cubrir el pago de aguinaldos.

Posteriormente, el edil solicitó un adelanto de participaciones federales correspondientes al ejercicio fiscal 2026 por un monto de 19 millones de pesos, con el argumento de cubrir compromisos salariales. La solicitud fue rechazada por diversas instituciones bancarias.

