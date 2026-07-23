Alejandro Fernández, María José, Grupo Firme y más en el Palenque de las Fiestas de Octubre 2026; ve fechas y precios

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Artistas invitados al Palenque de las Fiestas de Octubre. Fotos: Cuartoscuro

Los organizadores del Palenque de las Fiestas de Octubre, en el estado de Jalisco, dieron a conocer el cártel con los artistas que se presentarán en la edición de este año, entre los que destacan nombres como el de Alejandro Fernández, María José, Banda MS, Grupo Firme, entre otros.

Artistas que se presentarán en el Palenque de las Fiestas de Octubre 2026

Hasta el momento, se conoce a la mayoría de artistas que se presentarán en el Palenque de las Fiestas de Octubre 2026, aunque aún hay dos invitados sorpresa que se darán a conocer próximamente. Éstas son las fechas y actos confirmados:

2 de octubre: artista sorpresa

3 y 4 de octubre: “Juntos” Jorge Medina y Josi Cuen

6 de octubre: Edición Especial

7 de octubre: Pancho Barraza

8 de octubre: María José

9 de octubre: Banda MS

11 de octubre: Napoleón

14 de octubre: Kany García

15 de octubre: Moy Bobadilla

16 y 17 de octubre: Alejandro Fernández

18 de octubre: El Coyote y Calibre 50

20 de octubre: Cornelio Vega

21 de octubre: Calle 24

23 de octubre: Gabito Ballesteros

25 de octubre: Remmy Valenzuela

28 de octubre: Clave Especial

29 de octubre: artista sorpresa

31 de octubre y 1 de noviembre: Grupo Firme

¿Dónde comprar los boletos para el Palenque de las Fiestas de Octubre 2026?

Los boletos para las Fiestas de Octubre 2026 se pueden adquirir en el Hotel Fiesta Americana “La Minerva”, en las sucursales de Botas Los Potrillos en Tlaquepaque y Centro. También existe la opción en línea, a través de la página web. Los horarios de atención son de Lunes a Viernes de 10:00 a 18:00 horas y los sábados de 10:00 a 15:00 horas.

Precios del Palenque de las Fiestas de Octubre 2026

El precio varía dependiendo del artista que se presentará. Por ejemplo, las entradas más accesibles son para ver a Calle 24 y a Clave Especial, con precios que van de los mil 800 a los 500 pesos; mientras que los boletos más caros son los del concierto de Alejandro Fernández, con valor de 5 mil 800 pesos a mil 400 pesos.

Cartelera con precios. Foto: FB Palenque Fiestas de Octubre

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