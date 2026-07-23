Detectan casos de ciclosporiasis en Jalisco; autoridades refuerzan vigilancia sanitaria

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Ciclosporiasis en Jalisco activa vigilancia epidemiológica. Fotos: Omar Hernández

La Secretaría de Salud de Jalisco (SSJ) activó protocolos de vigilancia epidemiológica luego de detectar dos casos de ciclosporiasis en la entidad, una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis.

De acuerdo con la dependencia estatal, los casos corresponden a una pareja con antecedente de viaje reciente a Estados Unidos, país donde actualmente se mantiene un brote relacionado con este microorganismo.

El director de Salud Pública en Jalisco, Roberto Carlos Rivera, explicó que las personas presentaron síntomas gastrointestinales después de regresar del extranjero.

“De un par de pacientes que tienen el antecedente de haber venido de Estados Unidos y llegando, pues bueno, a las horas presentaron estas evacuaciones”, señaló.

Las autoridades indicaron que ambos pacientes reciben atención médica en hospitales de la Zona Metropolitana de Guadalajara y permanecen bajo seguimiento sanitario.

¿Qué es la ciclosporiasis y cuáles son sus síntomas?

La ciclosporiasis es una infección intestinal provocada por un parásito que puede afectar el sistema digestivo y ocasionar cuadros de diarrea persistente.

Especialistas señalan que entre los principales síntomas se encuentran la diarrea líquida, dolores abdominales intensos, cólicos, pérdida de apetito y reducción de peso.

Además, algunas personas pueden presentar fatiga, náuseas, gases y fiebre moderada.

Los cuadros pueden prolongarse durante varias semanas si no reciben atención médica adecuada, por lo que las autoridades recomiendan acudir a revisión ante la presencia de síntomas persistentes, especialmente después de viajes a zonas donde existe circulación del parásito.

Autoridades mantienen seguimiento a los casos detectados en Jalisco

La Secretaría de Salud estatal informó que los dos pacientes permanecen bajo atención médica y que, hasta el momento, ambos reciben tratamiento ambulatorio.

“Ambas nos reportaron que están siendo con un manejo ambulatorio”, explicó Roberto Carlos Rivera.

La vigilancia epidemiológica tiene como objetivo identificar oportunamente posibles nuevos casos y evitar cadenas de transmisión dentro de la población.

Las autoridades sanitarias mantienen comunicación con las unidades médicas para dar seguimiento a cualquier reporte relacionado con esta infección intestinal.

Medidas de higiene para prevenir contagios de ciclosporiasis

Ante la detección de los casos, la Secretaría de Salud de Jalisco pidió a la población reforzar medidas de prevención, principalmente relacionadas con la higiene y el manejo adecuado de alimentos.

Entre las recomendaciones se encuentran:

Lavarse las manos antes de preparar o consumir alimentos y después de acudir al baño.

Lavar y desinfectar frutas y verduras antes de ingerirlas.

Consumir agua potable y evitar líquidos de dudosa procedencia.

Mantener buenas prácticas de higiene durante la preparación de comida.

La dependencia señaló que estas acciones ayudan a reducir el riesgo de infecciones intestinales y cortar posibles cadenas de transmisión.

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