Congreso de Jalisco aprueba descuentos por mala calidad del agua; ve si aplicas

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Congreso de Jalisco aprueba descuento del 80% en pagos de agua Foto: Cuartoscuro

El Congreso de Jalisco aprobó por unanimidad un decreto que autoriza al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) aplicar un descuento del 80% en el monto de facturación durante lo que resta de 2026 para las colonias afectadas por la mala calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

¿Qué colonias recibirán el descuento del SIAPA?

El decreto establece que la definición de las colonias beneficiadas se realizará con base en un informe que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) deberá entregar al Congreso y al SIAPA.

El documento incluirá las quejas recibidas por mala calidad del agua desde el 6 de diciembre de 2024 y hasta la fecha de elaboración del informe.

Alrededor de 200 colonias han registrado problemas relacionados con la calidad del agua. Sin embargo, la CEDHJ informó que ha recibido quejas provenientes de 600 colonias, por lo que el Congreso señaló que será necesario homologar la información para garantizar que ninguna zona afectada quede excluida del beneficio.

Hoy en el congreso de Jalisco: pic.twitter.com/00bTeD7mWW — Congreso de Jalisco (@LegislativoJal) July 21, 2026

También habrá descuentos en multas y recargos

El dictamen también contempla incentivos para usuarios con adeudos:

Quienes liquiden el total de su deuda antes del 21 de octubre podrán obtener un descuento de hasta el 100% en recargos, multas y gastos de ejecución

Usuarios que cubran el adeudo antes del 15 de diciembre recibirán un descuento del 80% sobre esos mismos conceptos

SIAPA definirá el mecanismo para acceder al beneficio

El organismo será el encargado de establecer el procedimiento mediante el cual las personas usuarias podrán solicitar el descuento, así como publicar el listado definitivo de las colonias que serán incorporadas al programa.

Asimismo, el decreto instruye al SIAPA a implementar de forma inmediata acciones para garantizar el acceso a agua potable de calidad, entre ellas la instalación de plantas potabilizadoras móviles, el suministro de agua mediante pipas y la atención prioritaria a escuelas, hospitales, centros de salud y estancias para personas adultas mayores.

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