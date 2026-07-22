“Mi hijo fue reclutado”; familias de adolescentes desaparecidos protestan en Guadalajara por falsas ofertas de trabajo

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Madres buscan a seis adolescentes desaparecidos en Jalisco Foto: Omar Hernández

Seis familias de adolescentes desaparecidos se manifestaron este miércoles en Guadalajara para exigir a las autoridades que agilicen la búsqueda de los menores, quienes comenzaron a ausentarse de sus hogares desde el 15 de julio.

Aunque los jóvenes son originarios de distintos municipios de la zona metropolitana como Zapopan, Tonalá y Tlajomulco, comparten un patrón común: fueron contactados mediante engañosas ofertas de trabajo

Familias denuncian posible reclutamiento de adolescentes

“Mi hijo fue reclutado y lo manifiestan que fue voluntariamente porque fue decisión de él, siendo que es un menor de edad y todavía no tiene capacidad para tomar decisiones, entonces yo lo único que les estoy pidiendo es porque me dicen que me espere seis meses sin hacer absolutamente nada de difusión de alzar mi voz para la localización de mi hijo” mencionó una madre buscadora

En la mayoría de los casos, los adolescentes enviaron mensajes a sus familiares avisando de su ausencia, aunque sin dar detalles sobre un posible regreso.

Una madre buscadora mencióno:

“Me puso, todo bien má, no me busque; yo se que esas palabras no son de él porque él jamás me diría que no lo busque porque pues el es un niño muy lindo, muy cariñoso y a él le dolía muchísimo que yo sufriera. Que el día domingo todavía estaba en una casa de seguridad y que salían de 6 de la mañana a 11 de la mañana porque ellos no pueden viajar de noche, solamente en ese lapso de tiempo, no se que arreglos tengan con las autoridades para poderlos sacar de aquí del estado”.

“No me importa si dicen que él se quiso ir, no me interesa, yo ocupo a mi hijo, él es un menor de edad que lo pueden manipular y le pueden decir muchas cosas y ofrecer muchas cosas pero la realidad es que no se las dan” testimonio de madre buscadora.

Marchan hacia la Fiscalía de Jalisco

Las familias temen por la integridad y la vida de los adolescentes.

“Sano y salvo porque yo no quiero que me lo entreguen en cajita, como a todas las madres que les están entregando a sus hijos en cenizas, es lo único que les exijo a las autoridades que ya se pongan a trabajar” concluyó una madre buscadora.

La protesta fue convocada a través de redes sociales y partió de las inmediaciones del mercado San Juan de Dios hacia las instalaciones de la Fiscalía

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