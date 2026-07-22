Detienen al “Chore”, presunto generador de violencia en Chapala

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El “Chore” fue detenido durante un operativo en Chapala. Foto: Omar Hernández

Miguel “N”, alias el “Chore”, de 19 años, fue detenido durante un operativo de seguridad en Chapala, Jalisco; autoridades lo señalan por su presunta participación en robos con violencia a conductores de plataformas digitales.

El “Chore” es señalado como objetivo prioritario en Chapala

Elementos de la Policía Estatal de Jalisco detuvieron a Miguel “N”, alias el “Chore”, de 19 años, identificado por las autoridades como un presunto generador de violencia en Chapala y relacionado con robos con violencia contra conductores de plataformas digitales.

La captura ocurrió durante el operativo “Verano Seguro”, cuando policías ubicaron un vehículo que coincidía con las características de uno presuntamente utilizado en diversos asaltos.

Durante la inspección, los agentes aseguraron varias dosis de una sustancia con características similares al cristal, por lo que el joven fue puesto a disposición del Ministerio Público.

De acuerdo con las autoridades, la detención fue resultado de labores de inteligencia y seguimiento a una célula delictiva que operaba en la zona. Miguel “N” permanece bajo prisión preventiva mientras se define su situación jurídica.

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