Alertan por reclutamiento de jóvenes en redes sociales; piden frenar las desapariciones de menores en Jalisco

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Familiares piden acciones contra el reclutamiento. Foto: Omar Hernández

Autoridades de seguridad de Jalisco alertaron este miércoles sobre el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado a través de redes sociales como TikTok.

Según las investigaciones, las ofertas se presentan como un contenido casual o una oportunidad laboral idónea, que termina siendo un engaño diseñado para la trata de personas, el reclutamiento forzado y la privación ilegal de la libertad, sin embargo, recientemente también han detectado ofertas directas ligadas a labores de organizaciones criminales.

“Las ofertas que les ofrecen a estos jóvenes pues pudieran ser muy atractivas respecto a dinero que les pudieran dar, vehículos”, expuso Salvador González, fiscal de Jalisco.

Alertan por reclutamiento de jóvenes en Jalisco a través de redes sociales

El estado de Jalisco se enfrenta a la problemática de manera creciente, sobre todo, en los últimos meses, donde, según las familias, los adolescentes han sido sustraídos con engaños en municipios como Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga y Puerto Vallarta, áreas donde se han registrado constantes desapariciones.

Colectivos de búsqueda como “Luz de Esperanza” han alertado sobre la creciente en el número de casos de desapariciones de adolescentes y jóvenes vinculados al modus operandi de la delincuencia organizada para el reclutamiento criminal.

“Lo que le pedimos al gobierno ahora sí que, más bien, le exigimos, es que regule de forma, de una forma certera, dichos videojuegos que están siendo utilizados de una forma masiva por la delincuencia organizada para el reclutamiento. Digo, todo mundo sabemos ese tipo de gancho que está utilizando la delincuencia organizada y de alguna manera se tiene que regular”, explicó Marcela Romo, del colectivo “Luz de Esperanza”.

Padres de familia exigen acciones para frenar el reclutamiento de jóvenes

Madres de adolescentes recientemente desaparecidos hicieron un llamado a la población para estar alerta sobre el reclutamiento de jóvenes por parte de los grupos delincuenciales.

“Empecé a seguir muchísimas páginas y me empecé a dar cuenta que eran muchísimos niños de la misma edad, en las mismas circunstancias. (…) Que tengan muchísimo cuidado con las redes sociales de sus hijos, que aunque ellos se enojen, métanse y chequen con quién están platicando”, Sandra Sánchez, madre de adolescente desaparecido.

Las autoridades recomiendan estar alerta e identificar patrones sospechosos antes de acudir a cualquier entrevista laboral.

Según reportes, entre junio y agosto de este año, se ha reportado la desaparición de, al menos, una decena de menores de entre 14 y 17 años de edad en el Área Metropolitana de Guadalajara.

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