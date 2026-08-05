Jalisco ofrece 50% de descuento en multas vehiculares; conoce los requisitos

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Foto: Cuartoscuro/Archivo

Los propietarios de vehículos con adeudos en Jalisco podrán acceder a un programa de regularización que ofrece 50% de descuento en multas de tránsito, facilidades para pagar en parcialidades y la posibilidad de realizar el canje de placas una vez que regularicen su situación. El beneficio estará disponible del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2026.

El Servicio Estatal Tributario (SET) informó que el programa está dirigido a las personas con adeudos por refrendos, multas de movilidad u otros créditos fiscales de carácter vehicular. El beneficio aplica para las multas impuestas durante 2025 y años anteriores.

¿Qué descuentos incluye el programa?

El esquema contempla un 50% de descuento en multas de movilidad, excepto en aquellas impuestas por conducir en estado de ebriedad o por invadir el carril exclusivo de Mi Macro, indicó el Gobierno de Jalisco.

Además, quienes opten por un convenio de pago en parcialidades podrán obtener un 70% de descuento en recargos, con el propósito de facilitar la liquidación de sus adeudos sin necesidad de recurrir a financiamiento con instituciones bancarias.

De acuerdo con el SET, actualmente existen alrededor de 822 mil vehículos con adeudos en la entidad, de los cuales aproximadamente 741 mil corresponden a personas físicas y cerca de 80 mil a personas morales.

También facilitarán el canje de placas en Jalisco

El programa permitirá que alrededor de 80 mil vehículos que aún no han realizado el canje de placas puedan cumplir con este trámite, ya que muchos propietarios no habían podido hacerlo debido a los adeudos acumulados.

¿Dónde y cómo acceder al beneficio en Jalisco?

Las personas interesadas podrán solicitar el descuento en cualquiera de las 135 recaudadoras del estado o realizar el trámite a través de la plataforma del Gobierno de Jalisco.

En el caso de los convenios para pagar en parcialidades, estos podrán tramitarse en las 15 recaudadoras del Área Metropolitana de Guadalajara y en las cabeceras distritales del interior del estado. Los plazos para liquidar el adeudo dependerán del monto:

De 5 mil a 8 mil pesos: hasta 3 meses

De 8 mil a 15 mil pesos: hasta 6 meses

De 15 mil a 50 mil pesos: hasta 9 meses

Más de 50 mil pesos: hasta 12 meses

¿Cuáles son los requisitos?

Las personas físicas deberán presentar una identificación oficial vigente y un documento que acredite la propiedad del vehículo.

En el caso de las personas morales, será necesario acreditar la personalidad jurídica del representante legal para acceder a los beneficios del programa.

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