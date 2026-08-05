¿Cuándo regresa la UdeG a clases? Estas son las fechas del ciclo escolar 2026-2027

GENERANDO AUDIO...

Regreso a clases UdeG 2026 en agosto. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Miles de estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG) deberán marcar en su calendario las fechas correspondientes al arranque del periodo académico 2026-2027, luego de que la institución definió el calendario que regirá el regreso a las actividades escolares durante agosto.

La máxima casa de estudios de Jalisco estableció un inicio diferenciado para sus comunidades educativas: mientras los alumnos de preparatoria retomarán actividades antes, quienes cursan una carrera profesional se incorporarán una semana después.

Además, el calendario contempla una fecha clave para quienes realizaron el proceso de ingreso a la universidad, ya que ese día podrán consultar si obtuvieron un lugar dentro de alguno de los programas disponibles.

Fechas clave para alumnos y aspirantes de la Universidad de Guadalajara

El primer momento relevante será el 10 de agosto de 2026, cuando la UdeG publique los resultados del proceso de admisión.

El 10 de agosto también comenzarán las actividades académicas para estudiantes de Educación Media Superior, es decir, quienes forman parte de las preparatorias y bachilleratos incorporados a la institución

es decir, quienes forman parte de las preparatorias y bachilleratos incorporados a la institución Posteriormente, el 17 de agosto de 2026 iniciará el semestre para los estudiantes de licenciatura e ingeniería pertenecientes a los distintos centros universitarios que integran la Red Universitaria

Con estas fechas, la institución dará paso al nuevo ciclo académico, en el que nuevamente recibirá a miles de jóvenes en sus diferentes espacios educativos distribuidos en Jalisco.

Aspirantes aceptados deberán prepararse antes del inicio del semestre

Los jóvenes que aparezcan como admitidos en el listado que se publicará en agosto deberán continuar con los procesos indicados por la universidad y por el plantel donde fueron asignados.

Después de conocer el resultado, los nuevos estudiantes tendrán que revisar las indicaciones específicas de su centro universitario o preparatoria para completar los pasos necesarios antes de integrarse a clases.

Entre las actividades que podrían solicitarse se encuentran los procesos de bienvenida, sesiones informativas para conocer el funcionamiento del plantel y los procedimientos administrativos relacionados con su incorporación.

También será importante que los alumnos consulten la información sobre horarios, asignaturas y fechas establecidas por cada institución para evitar retrasos en el inicio de su formación académica.

Alumnos que continúan en la UdeG deberán organizar su carga académica

Para quienes ya forman parte de la comunidad universitaria, el regreso a clases también implica realizar los procesos correspondientes para continuar con sus estudios.

Los estudiantes de reingreso deberán consultar las fechas asignadas dentro del sistema escolar de la universidad para llevar a cabo la selección o registro de materias que cursarán durante el nuevo periodo.

Este procedimiento permitirá que cada alumno tenga definida su carga académica antes del comienzo formal de clases y pueda iniciar el semestre sin pendientes administrativos.

La UdeG recordó a su comunidad que cada centro universitario puede establecer indicaciones particulares, por lo que recomendó revisar constantemente los avisos oficiales.

La UdeG alista el regreso de miles de estudiantes en Jalisco

Con el inicio del ciclo escolar 2026-2027, la Universidad de Guadalajara retomará sus actividades académicas en preparatorias y centros universitarios ubicados en diferentes regiones del estado.

La institución pidió a estudiantes, aspirantes y familias consultar únicamente los canales oficiales para conocer información relacionada con admisiones, trámites escolares, horarios y cualquier ajuste que pudiera presentarse previo al regreso a las aulas.

De esta manera, la comunidad universitaria se prepara para un nuevo periodo académico que comenzará oficialmente durante el mes de agosto.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.