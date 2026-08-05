Se manifiesta en Jalisco por desaparición de Bruno y Héctor, jóvenes de 15 años que asistieron a presunta oferta laboral

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Desaparecen Bruno y Héctor tras presunta oferta laboral en Jalisco. Foto: Rnpdno

Familiares, amigos y colectivos de búsqueda se manifestaron este martes en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para exigir la localización con vida de Bruno Santiago Arámbula y Héctor Figueroa, ambos de 15 años, quienes permanecen desaparecidos desde el pasado 27 de julio.

La protesta incluyó un bloqueo sobre la avenida Adolf Horn, a la altura del fraccionamiento Los Cántaros, donde los manifestantes colocaron fichas de búsqueda y lanzaron un llamado urgente a las autoridades para intensificar las labores de localización.

Desaparecen Bruno y Héctor tras presunta oferta laboral en Jalisco. Foto: Rnpdno

Los adolescentes desaparecieron tras acudir a una presunta oferta de trabajo

De acuerdo con sus familiares, los dos jóvenes, quienes son amigos, salieron de sus hogares para dirigirse al fraccionamiento Lomas del Mirador, luego de recibir una supuesta oferta laboral.

Desde ese momento perdieron todo contacto con ellos y hasta ahora se desconoce su paradero.

Durante la manifestación, Viridiana González, madre de Bruno, señaló que la desaparición de ambos podría estar relacionada con el modus operandi utilizado por grupos delictivos para reclutar jóvenes mediante falsas ofertas de empleo.

“Lo que yo supe fue que les ofrecieron una oferta de trabajo y se fueron los niños, y ya no supimos más de ellos”, expresó.

La madre del adolescente también pidió a su hijo regresar a casa y aseguró que la familia se mantiene unida para encontrarlo.

Desaparecen Bruno y Héctor tras presunta oferta laboral en Jalisco. Foto: Rnpdno

Familiares piden evitar que más jóvenes sean víctimas

En medio del bloqueo, los familiares hicieron un llamado tanto a las autoridades como a la ciudadanía para mantenerse alerta ante este tipo de engaños, que presuntamente han sido utilizados para captar menores de edad.

“Que no dejen que se lleven a más niños. Es una situación muy triste”, manifestó la madre de Bruno.

Por su parte, otra de las participantes en la protesta exhortó a las familias a desconfiar de las ofertas laborales que circulan entre adolescentes.

“Ya basta, ya ninguno más. No crean en las ofertas de trabajo ni siquiera cuando vienen de personas conocidas”, señaló.

El caso se suma a otras desapariciones recientes en Jalisco

La desaparición de Bruno y Héctor ocurre en un contexto en el que Jalisco ha registrado diversos casos similares en las últimas semanas.

De acuerdo con los familiares, al menos una decena de adolescentes han sido reportados como desaparecidos recientemente en distintos municipios del estado, varios de ellos bajo circunstancias relacionadas con presuntas ofertas de trabajo o posibles mecanismos de reclutamiento forzado.

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