Aparecen tres de los seis jóvenes desaparecidos en Jalisco; continúa la búsqueda de otros tres adolescentes

GENERANDO AUDIO...

Aparecen tres de seis jóvenes desaparecidos en Jalisco. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Tres de los seis jóvenes reportados como desaparecidos en distintos casos en Jalisco ya fueron localizados con vida, informó la Fiscalía del estado. Se trata de tres estudiantes que habían sido vistos por última vez el pasado 25 de junio en la localidad de El Zancudo, en la delegación de Ixtapa, municipio de Puerto Vallarta.

Aunque las acciones de búsqueda por este caso concluyeron tras confirmar que los jóvenes se encuentran en buen estado de salud, las autoridades señalaron que la carpeta de investigación permanece abierta para esclarecer las circunstancias de su desaparición. En contraste, otros tres adolescentes que desaparecieron en Guadalajara continúan sin ser localizados.

La Fiscalía de Jalisco detalló que las personas encontradas son:

Flor Yoselin Espinoza Contreras, de 18 años

José Israel Ramos Mejía, de 17

Elvira Monserrat Guzmán Mascorro, de 14 años

De acuerdo con la dependencia, la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas activó los protocolos de búsqueda desde que se presentó la denuncia, realizando operativos de campo, análisis de información y seguimiento a diversas llamadas telefónicas recibidas por familiares.

Como resultado de esas diligencias, se estableció que los tres estudiantes llegaron por sus propios medios al domicilio de un familiar, donde se confirmó que estaban en buen estado de salud y sin lesiones aparentes.

Fiscalía mantiene abierta la investigación sobre la desaparición de los estudiantes

Aunque los tres jóvenes ya fueron encontrados, la autoridad ministerial informó que las investigaciones continuarán para determinar qué ocurrió durante los días en que permanecieron ausentes.

Este caso cobró relevancia luego de que, días atrás, la Fiscalía reveló que analizaba la posible relación de la desaparición con esquemas de reclutamiento por parte de grupos del crimen organizado.

Jóvenes se dirigían a ceremonia de graduación

La vicefiscal de Personas Desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, explicó previamente que existían indicios que apuntaban hacia esa línea de investigación; sin embargo, aclaró que hasta ese momento no había elementos suficientes para confirmarla.

Según las indagatorias, los estudiantes desaparecieron cuando se dirigían a una ceremonia de graduación escolar. Durante su ausencia mantuvieron comunicación telefónica con sus familiares para informar que estaban bien, aunque señalaron que no podían regresar en ese momento.

Tres adolescentes siguen desaparecidos en Guadalajara

Pese a la localización de los estudiantes en Puerto Vallarta, la búsqueda continúa para dar con el paradero de otros tres adolescentes desaparecidos en Guadalajara.

Se trata de Justin Enrique Torres Sandoval, de 15 años, así como Jórdan Isaac García López y Christopher Alfredo Sandoval Muñoz, ambos de 14 años.

Los tres fueron vistos por última vez el 30 de junio en la colonia Lomas del Paraíso, después de asistir a la ceremonia de graduación de la Secundaria Técnica 113.

La Fiscalía estatal informó que mantiene activos los operativos de localización, así como las fichas de búsqueda y las alertas correspondientes, mientras continúan las investigaciones para determinar si existe alguna relación entre este caso y un posible esquema de reclutamiento criminal.

Hasta el momento no se ha informado sobre el paradero de estos tres adolescentes ni se han reportado nuevas pistas oficiales sobre su localización.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.