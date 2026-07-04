Desaparecen tres adolescentes tras graduarse en Guadalajara

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Joven desaparecido. Foto: Uno TV

Tres días han pasado desde que Justhin, Isaac y Alfredo, tres adolescentes que recién egresaron de la secundaria, fueron vistos por última vez en la colonia Jardines del Paraíso 2 en Guadalajara, Jalisco. La Fiscalía de Jalisco mantiene un operativo para dar con el paradero de los jóvenes desaparecidos.

De acuerdo con sus familiares, los jóvenes fueron vistos por última vez el martes, cuando salieron de sus casas tras concluir la ceremonia de graduación. Desde entonces, no se conoce su paradero y las autoridades ya revisan cámaras de videovigilancia para reconstruir sus posibles rutas.

Familias temen que hayan sido engañados con falsas promesas

Janeth Molina, madre de Justhin, relató que autorizó a su hijo salir después de la graduación, pero al regresar a casa ya no lo encontró.

“Fuimos a su graduación, al regresar de ella me pide permiso para salir, el cual yo accedo, me voy a hacer unos mandados y al regresar a casa pues obviamente no estaba”. Janeth Molina, madre de Justhin

Las familias temen que los menores hayan sido reclutados por la delincuencia organizada. De acuerdo con Janeth, madre de Justhin, el joven se despidió mediante un mensaje de texto y pidió que oraran por él.

“Tomo mi teléfono y veo un mensaje de él, en el cual él se despide de mí, me dice que no lo veré en tres meses y que ore mucho por él… Estoy buscando a mi hijo porque yo sé que no es un niño malo. Él es un niño bueno con principios, que muy probablemente y estoy seguro y apuesto a por ello que se lo llevaron con falsas promesas… todo esto está pasando porque son vulnerables, son vulnerables y que son niños que todavía fantasean”. Janeth Molina, madre de Justhin

Familiares de Justhin recordaron los últimos minutos del joven antes de que su rastro se perdiera.

“Mi nieto me menciona que va a salir, que su mamá lo dejó. Me da un abrazo, un beso y me dice que me quiere mucho, cuando le correspondo lo beso y le digo que no quiero que se tarde porque me preocupa y me dice, ‘no, abuelita, yo voy y regreso’”. Abuela de Justhin

Denuncian intentos de extorsión

A la desaparición se suman múltiples intentos de extorsión. Poco después de salir de la Fiscalía, las familias comenzaron a recibir llamadas intimidantes.

Según los testimonios, personas desconocidas aseguraban tener a los adolescentes y exigían atención a sus amenazas, aunque los familiares optaron por no continuar las llamadas.

“También una de las mamás me marcó para decirme que le pasó exactamente lo mismo que a mí, también saliendo de fiscalía comenzaron las llamadas de extorsión… empezaba a escuchar que ‘tenemos a tu hijo y escúchame bien’ y yo colgaba”, Janeth Molina, madre de Justhin

Continúa la búsqueda de los tres adolescentes; familias mantienen la esperanza

Las familias mantienen la esperanza de encontrarlos con vida y pidieron a la ciudadanía compartir las fichas de búsqueda y reportar cualquier información que pueda contribuir a su localización.

Mientras tanto, las autoridades informaron que continúa el operativo de búsqueda y el análisis de cámaras de seguridad cercanas a los domicilios de los menores para identificar posibles rutas de traslado.

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