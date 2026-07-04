Investigan posible reclutamiento en la desaparición de seis jóvenes el día de su graduación en Jalisco

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Foto: Cuartoscuro / Ilustrativa

Seis jóvenes, divididos en dos grupos, permanecen desaparecidos en Jalisco tras perder contacto con sus familias en Puerto Vallarta y Guadalajara el día de su graduación. Las autoridades investigan un posible reclutamiento por parte del crimen organizado.

El 25 de junio, en Puerto Vallarta desaparecieron Elvira Monserrat Guzmán Mascorro, de 14 años; Flor Joseline Espinosa Contreras, de 18 años, así como José Israel Ramos Mejía, de 17, cuando esperaban el transporte público para ir a su graduación en las inmediaciones de la localidad de El Zancudo, en la delegación de Ixtapa.

En cambio, el 30 de junio, desaparecieron Justhin Enrique Torres Sandoval, de 15 años, así como Jordán Isaac García López y Cristopher Alfredo Sandoval Muñoz, ambos de 14 años.

Fueron vistos por última vez tras asistir a su ceremonia de graduación de la Secundaria Técnica 113, ubicada en la colonia Lomas del Paraíso, en Guadalajara.

Investigan reclutamiento del crimen organizado en caso de Guadalajara

Sobre el caso más reciente, relacionado a los tres jóvenes de Guadalajara, la Fiscalía de Jalisco mantiene abierta una línea de investigación relacionada con un posible reclutamiento por parte de grupos del crimen organizado en su desaparición.

La vicefiscal de Personas Desaparecidas de Jalisco, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, informó que ambos casos son atendidos de manera prioritaria y que las investigaciones continúan para determinar el paradero de los jóvenes.

Asimismo, la funcionaria explicó que personal de la Fiscalía realizó trabajos de campo desde que se presentó la denuncia, incluyendo entrevistas con familiares y personas cercanas a los adolescentes.

Como parte de esas indagatorias, surgieron testimonios que apuntan a un posible interés de algunos de los menores por integrarse a actividades delictivas.

“Lamentablemente hay un dato de prueba que orienta a que tenían interés en pertenecer a la delincuencia. Obviamente no puedo afirmar si la línea de investigación concreta o acreditada es el reclutamiento, porque la investigación va prácticamente iniciando”.

Jordán Isaac García Flores. Foto: Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco. Justhin Enrique Torres. Foto: Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco. Cristopher Alfredo Sandoval Muñoz. Foto: CNB.

Blanca Jacqueline Trujillo adelantó que pronto saldrán alertas nacionales de estas tres desapariciones de Guadalajara.

“Estaremos destinando todo el personal operativo y los esfuerzos para tratar de localizarles en el menor tiempo posible”, precisó.

De acuerdo con familiares, uno de los menores de Guadalajara comentó antes de desaparecer que planeaban irse a trabajar durante tres meses a la sierra.

Asimismo, Justin Enrique Torres, de 15 años, envió a su madre un mensaje en la tarde de su desaparición. Dijo que se ausentaría durante ese periodo y le pidió que orara por él.

Versiones coincidentes refieren que los tres adolescentes se despidieron de familiares y conocidos con una explicación similar.

Sin embargo, la vicefiscal de Jalisco subrayó que la investigación de estos jóvenes desaparecidos se encuentra en una etapa inicial y que, por ahora, no es posible afirmar que se trate de un caso de reclutamiento del crimen organizado, aunque esa línea permanece abierta.

Además, la Fiscalía de Jalisco anunció la emisión de alertas nacionales de búsqueda ante la posibilidad de que los adolescentes hayan sido trasladados fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara o hacia regiones serranas del estado.

Además, familiares denunciaron haber recibido llamadas y mensajes de extorsión de personas que aseguraban tener información sobre el paradero de los menores, a cambio de dinero.

Caso de Puerto Vallarta

En el segundo caso, relacionado a los tres jóvenes desaparecidos en Puerto Vallarta el 25 de junio, los familiares perdieron contacto cuando los adolescentes estaban en la parada del transporte público.

La vicefiscal Trujillo Cuevas informó que, tras analizar diversas plataformas de transporte, determinaron que aparentemente no utilizaron vehículos de aplicación para salir de la zona, aunque sí habrían empleado algún otro medio de traslado.

Tras su desaparición, los tres jóvenes establecieron comunicación telefónica con sus familiares. Les informaron que estaban bien, pero que no podían regresar por el momento. Incluso, una de las jóvenes pidió que retiraran las fichas de búsqueda difundidas en redes sociales.

“Las víctimas sostuvieron vía telefónica con sus familias, mencionando que se encontraban bien, pero que no podían regresar por el momento. Obviamente eso forma parte de la investigación que estamos haciendo. De hecho, una de ellas en una llamada le pide a su familia que quite las fichas de búsqueda, eso no va a suceder porque de manera oficiosa las autoridades estamos obligados a difundir las fichas hasta que no se logre la localización de las personas.

Jose Israel Ramos. Foto: Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco. Elvira Monserrat Guzmán. Foto: CNB. Flor Joseline Espinosa. Foto: CNB.

La Fiscalía de Jalisco confirmó que en esta desaparición de los jóvenes de Puerto Vallarta también sostienen la hipótesis de un posible reclutamiento del crimen organizado.

Ya solicitaron colaboración a las fiscalías de Colima y Michoacán, donde se han detectado indicios relacionados con la investigación.

Las autoridades precisaron que hasta el momento no existe ninguna exigencia económica ni petición de rescate vinculada con este caso. Por ello, descartaron la hipótesis de secuestro extorsivo.

Mientras continúan los operativos de búsqueda, la Comisión Estatal de Búsqueda, la Fiscalía del Estado y colectivos de familiares mantienen la difusión de las fichas de localización de los seis jóvenes desaparecidos.

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