Lluvias históricas colapsan Tlaquepaque; al menos 100 vehículos quedan bajo el agua

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En Tlaquepaque, Jalisco, se reportó una fuerte inundación. Foto:Cuartoscuro/Archivo

Autoridades de Protección Civil de Jalisco desplegaron un dispositivo en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, tras la inundación histórica que alcanzó más de un metro y medio de altura provocando el colapso del Anillo Periférico Sur, en el tramo que va desde Toluquilla hasta la avenida 8 de julio.

Inundaciones en Tlaquepaque, Jalisco

El director de Protección Civil Municipal, Luis Enrique Flores, informó que al menos cien vehículos resultaron con daños tras quedar sumergidos. Las unidades flotaron y colisionaron entre sí; muchos de ellos fueron considerados pérdida total.

Se registró una severa inundación en Tlaquepaque, #Jalisco, sobre Periférico a la altura de San Sebastianito, debido a la intensa #lluvia de esta tarde. Así fue com varios vehículos quedaron atrapados: pic.twitter.com/igT1aBN689 — Nacho Lozano (@nacholozano) July 3, 2026

“Tuvimos el reporte de este, de esta lluvia que tuvimos bastante fuerte, aquí en la zona del canal Toluquilla. Los carriles centrales y laterales tuvimos afectación de metro, metro y medio, donde la fuerza del agua también movió lo que son, estos, muros de contención, el informe es un aproximado de 100 vehículos desde Toluquilla hacia el ITESO”, dijo Luis Enrique Flores, director deProtección Civil de Tlaquepaque.

Los niveles de agua imposibilitaron la circulación de camiones en las vías laterales, por lo que los cuerpos de emergencia procedieron a rescatar a los pasajeros a través de las ventanas de las unidades con apoyos de grúas y camiones de carga.

El desbordamiento de canales como el Arroyo Seco provocó la inundación de hogares en colonias como Villa Fontana, López Cotilla y El Mante, destruyendo muebles, colchones y electrodomésticos.

Tras el descenso del agua, las cuadrillas de emergencia concentraron sus esfuerzos en retirar las unidades varadas, así como las toneladas de lodo y la basura.

¡Atención! El retorno de Periférico sur hacia el ITESO a la altura de la empresa Jose Cuervo se encuentra inundado. #TráficoZMGPeriodismoCiudadano pic.twitter.com/jSJEJjhhzT — TráficoZMGuadalajara (@Trafico_ZMG) July 2, 2026

Las autoridades informaron que continúan con el conteo de los daños materiales y que no se reportan pérdidas humanas.

Para este viernes continúa la alerta por lluvias y chubascos tormentosos en la zona por lo que el gobierno local pidió a la población mantenerse informada y alejada de los puntos críticos.

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