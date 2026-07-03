No lo dejes pasar: amplían convocatoria de “Yo Jalisco, Apoyo al Transporte” para niñas y niños

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En Jalisco, se amplió el plazo para el apoyo en transporte. Foto: Gettyimages

El Gobierno de Jalisco amplió hasta el 31 de agosto el periodo de registro para la modalidad “Yo Jalisco, Apoyo al Transporte” dirigida a niñas y niños usuarios del transporte público, con el objetivo de beneficiar a 30 mil menores.

De acuerdo con información oficial, la prórroga permitirá incorporar a 15 mil beneficiarias y beneficiarios adicionales, que se sumarán a los 15 mil 256 registros recibidos durante el periodo original de la convocatoria.

El programa busca disminuir la carga económica que representa el transporte público para las familias jaliscienses y facilitar los traslados de niñas y niños hacia la escuela y otras actividades esenciales.

Cada persona beneficiaria recibirá el equivalente a dos pasajes diarios en transporte público, conforme a las reglas de operación del programa.

¿Cómo realizar el registro en Jalisco?

Para realizar el registro es necesario contar con la Tarjeta Única. Las familias deberán ingresar a la plataforma del programa, agendar una cita, seleccionar la opción “Agregar infante (5 a 12 años)” e ingresar la CURP del menor.

Posteriormente, deberán acudir al módulo elegido con la presencia obligatoria del padre, madre o tutor, así como de la niña o el niño, para la entrega y activación de la tarjeta.

Entre los principales módulos de atención en el Área Metropolitana de Guadalajara se encuentran las Oficinas de Gobierno, ubicadas en José Guadalupe Zuno Hernández #2091, colonia Obrera; la Secretaría de Igualdad Sustantiva, en Miguel Blanco #883, Zona Centro, así como los módulos Juárez, Tetlán y San Juan de Dios.

También brindan atención los micromódulos Periférico Norte, Periférico Sur, Ávila Camacho y Central de Autobuses, entre otros, en un horario de 8:00 a 16:00 horas.

Las personas interesadas podrán consultar el directorio completo de módulos, los requisitos y realizar su registro a través de la plataforma oficial de la Tarjeta Única antes del 31 de agosto, informó el Gobierno de Jalisco.

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